Πολλά γκολ στο Champions League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Τρίτη! Η δυάδα από το Champions League με το «διπλό» της Παρί Σεν Ζερμέν (1,52) και τον «άσο» της Ντόρτμουντ (2,17) πλήρωσε 3,30!

Δύο Over ξεχωρίσαμε από τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Φαβορί είναι η Νιούκαστλ στο εκτός έδρας ματς με την Καραμπάκ. Το «διπλό» της όμως είναι χαμηλά και δεν αξίζει να παιχτεί. Πιθανό είναι το Over σε αυτό το παιχνίδι κι έχει καλύτερη απόδοση.

Η Καραμπάκ σκοράρει στην έδρα της. Η Νιούκαστλ βρίσκει δίχτυα στους περισσότερους αγώνες αλλά δέχεται και γκολ. Ποντάρουμε στα πολλά γκολ.

Το δεύτερο Over είναι στον αγώνα της Μπόντο Γκλιμτ με την Ίντερ. Και σε αυτό το παιχνίδι είναι ξεκάθαρο το φαβορί. Η Ίντερ λογικά θα πάρει την πρόκριση. Θα επιδιώξει να την «καθαρίσει» από το πρώτο ματς στη Νορβηγία. Η Μπόντο Γκλιμτ όμως έχει κάνει αρκετές ζημιές στην έδρα της. Σκοράρει με μεγάλη άνεση, αλλά το ίδιο εύκολα δέχεται και γκολ. Το Over έχει τύχη και σε αυτή την αναμέτρηση.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

878 (19:45) ΚΑΡΑΜΠΑΚ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ OVER 1,51

889 (22:00) ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ-ΙΝΤΕΡ OVER 1,48