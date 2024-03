Πολλά γκολ στην Bundesliga!

Οι επιλογές μας από την Αγγλία και τη Γερμανία οδήγησαν στο ταμείο το Σάββατο! Πλήρωσε 3,69 η τριάδα με τον «άσο» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (1,78) στο ματς με την Έβερτον και τα Over στα παιχνίδια Μπόρνμουθ-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (1,48) και Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ (1,40)!

Σήμερα θα ποντάρουμε στα πολλά γκολ στη Γερμανία! Τρία ματς γίνονται για την 25η αγωνιστική της Bundesliga. Και στα 3 είναι πιθανό να δούμε πολλά γκολ. Άλλωστε στα περισσότερα παιχνίδια του γερμανικού πρωταθλήματος έρχονται μεγάλα σκορ. Χτες ξεχώρισε το 8-1 της Μπάγερν στο ματς με την Μάιντζ, ενώ Over έγινε σε άλλους 2 αγώνες, Γκλάντμπαχ-Κολωνία (3-3) και Βέρντερ Βρέμης-Ντόρτμουντ (1-2).

Αμφίρροπο είναι το ματς της Μπόχουμ με την Φράιμπουργκ όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές η Μπόχουμ έχει 6 Goal/Goal και 4 Over και η Φράιμπουργκ 5 Goal/Goal και 6 Over. Ποντάρουμε στο Over. Έχει τύχη και το Goal/Goal.

Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης έχει μικρό προβάδισμα για τη νίκη στο ματς με την Χοφενχάιμ. Και οι 2 προέρχονται από επιτυχίες. Η Άιντραχτ κέρδισε εκτός έδρας με 1-2 την Χαϊντενχάιμ και η Βέρντερ εντός έδρας με 2-1 την Βέρντερ Βρέμης, ενώ είχε προηγηθεί και το «διπλό» της (2-3) στο Ντόρτμουντ. Τρία σερί Over έχει η γηπεδούχος και 2 η φιλοξενούμενη. Πάνω από 2 γκολ σημειώθηκαν στις 4 από τις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην Φρανκφούρτη (3-2, 1-0, 2-1, 2-2, 4-2). Πιθανό είναι 1 ακόμα Over στο σημερινό παιχνίδι τους.

Στο βραδινό ματς η Λεβερκούζεν θέλει τη νίκη κόντρα στην Βόλφσμπουργκ για να ανεβάσει και πάλι στους 10 πόντους τη διαφορά της από την Μπάγερν Μονάχου. Λογικά θα κερδίσει αλλά η Βόλφσμπουργκ σκοράρει σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της. Μπορεί να βρει γκολ και στο Λεβερκούζεν. Κι εδώ ποντάρουμε στο Over. Πέρσι ήρθαν ισόπαλες με 2-2.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

565 (16:30) ΜΠΟΧΟΥΜ-ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,72

600 (18:30) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ.-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 1,54

630 (20:30) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ OVER 1,50