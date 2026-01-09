Η Super League επιστρέφει το Σαββατοκύριακο, μετά τη διακοπή της για τις γιορτές. Κάνει ποδαρικό στο 2026 με εκτός έδρας αναμετρήσεις για τις ομάδες που διεκδικούν τον τίτλο.

Το Σάββατο, στις 19:30, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον Ατρόμητο και ο ΠΑΟΚ παίζει στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό.

Την Κυριακή, στις 19:30, γίνεται στη Θεσσαλονίκη το μεγάλο ματς της 16ης αγωνιστικής ανάμεσα στον Άρη και την ΑΕΚ.

Στη βαθμολογία προηγείται η ΑΕΚ με 37 βαθμούς και ακολουθούν ο Ολυμπιακός με 36 και ο ΠΑΟΚ με 35.

Μαζί με τη Super League επιστρέφει και η Bundesliga. Στην 16η αγωνιστική ξεχωρίζουν οι αγώνες Άιντραχτ Φρανκφούρτης-Ντόρτμουντ (Παρασκευή 21:30) και Λεβερκούζεν-Στουτγκάρδη (Σάββατο, 19:30).

Η Serie A συνεχίζεται με τα ματς της 20ής αγωνιστικής και τα βλέμματα στραμμένα στο ντέρμπι Ίντερ-Νάπολι (Κυριακή, 21:45).

Στην Ισπανία γίνεται ο τελικός του Super Cup Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης (Κυριακή, 21:00), ενώ διεξάγονται και 8 παιχνίδια της 19ης αγωνιστικής.

Στην Αγγλία διακόπτεται η Premier League για να γίνουν οι αγώνες της φάσης των «64» του Κυπέλλου. Ξεχωρίζουν τα παιχνίδια Τότεναμ-Άστον Βίλα (Σάββατο, 19:45) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον (Κυριακή, 18:30).

Bet Builder Ready για τα παιχνίδια της Super League

Πολλά είναι και τα Bet Builder Ready που προσφέρονται από το Πάμε Στοίχημα. Δείτε ορισμένες επιλογές για τα παιχνίδια της Super League:

Ατρόμητος-Ολυμπιακός

Over 0.5 Ολυμπιακός γκολ & Over 5.5 Ολυμπιακός κόρνερ

Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ

Μεχντί Ταρέμι να σκοράρει οποιαδήποτε στιγμή & Ολυμπιακός να κερδίσει



Παναιτωλικός-ΠΑΟΚ

Over 0.5 ΠΑΟΚ γκολ & Over 5.5 ΠΑΟΚ κόρνερ

Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Άρης-ΑΕΚ

0-0 ισοπαλία σε οποιοδήποτε ημίχρονο

Under 3.5 γκολ & Under 9.5 κόρνερ

Under 2.5 γκολ & Under 10.5 κόρνερ

Παναθηναϊκός-Πανσερραϊκός

Over 0.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ

Παναθηναϊκός να κερδίσει & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ

Over 1.5 Παναθηναϊκός γκολ & Over 5.5 Παναθηναϊκός κόρνερ

*Ισχύουν όροι & προϋποθέσεις. Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ. Η συμμετοχή σε τυχερά παίγνια επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Η συχνή συμμετοχή ενέχει κινδύνους εθισμού και απώλειας περιουσίας. Γραμμή στήριξης: 1114 ΠΑΙΞΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ