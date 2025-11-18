Πέφτει η αυλαία στους ομίλους των προκριματικών του Mundial με κρίσιμα ματς και αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα

Ολοκληρώνονται σήμερα οι όμιλοι της προκριματικής φάσης του Mundial με κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση.

Στον 3ο όμιλο, η Σκωτία και η Δανία διεκδικούν στη Γλασκώβη την πρώτη θέση και την απευθείας πρόκριση στα τελικά. Μόνο νίκη θέλει η Σκωτία, παίρνει το εισιτήριο και με την ισοπαλία η Δανία.

Στον 8ο όμιλο, η Αυστρία παίζει για 2 αποτελέσματα στο εντός έδρας ματς με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, η οποία θέλει μόνο τη νίκη για να τερματίσει στην 1η θέση.

Στον 10ο όμιλο, το Βέλγιο λογικά θα πάρει την 1η θέση με νίκη κόντρα στο Λιχτενστάιν και θα αφήσει τη Βόρεια Μακεδονία και την Ουαλία να παλέψουν για τη 2η θέση στο μεταξύ τους παιχνίδι στο Κάρντιφ. Μόνο νίκη χρειάζεται η Ουαλία αφού έχει χειρότερη διαφορά τερμάτων.

Η Εθνική Ομάδα μετά τη νίκη με 3-2 κόντρα στη Σκωτία θέλει πάρει τους 3 βαθμούς στο εκτός έδρας ματς με τη Λευκορωσία στο τελευταίο παιχνίδι της στον 3ο όμιλο.

Το σημερινό πρόγραμμα των προκριματικών του Mundial

Συνολικά διεξάγονται σήμερα 10 παιχνίδια σε 5 ομίλους. Δείτε το πρόγραμμα και τις βαθμολογίες:

2ος όμιλος: Κόσοβο-Ελβετία, Σουηδία-Σλοβενία.

Βαθμολογία: Ελβετία 13, Κόσοβο 10, Σλοβενία 3, Σουηδία 1.

3ος όμιλος: Λευκορωσία-Ελλάδα, Σκωτία-Δανία.

Βαθμολογία: Δανία 11, Σκωτία 10, Ελλάδα 6, Λευκορωσία 1.

5ος όμιλος: Βουλγαρία-Γεωργία, Ισπανία-Τουρκία.

Βαθμολογία: Ισπανία 15, Τουρκία 12, Γεωργία 3, Βουλγαρία 0.

8ος όμιλος: Αυστρία-Βοσνία Ερζεγοβίνη, Ρουμανία-Σαν Μαρίνο.

Βαθμολογία: Αυστρία 18, Βοσνία Ερζεγοβίνη 16, Ρουμανία 10, Κύπρος 8, Σαν Μαρίνο 0.

10ος όμιλος: Βέλγιο-Λιχτενστάιν, Ουαλία-Βόρεια Μακεδονία.

Βαθμολογία: Βέλγιο 15, Βόρεια Μακεδονία 13, Ουαλία 13, Καζακστάν 8, Λιχτενστάιν 0.

Μάχες στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τις ελληνικές ομάδες

Στη Euroleague διεξάγεται η 12η αγωνιστική με εντός έδρας αναμετρήσεις για τις ελληνικές ομάδες.

Την Πέμπτη (21:15) ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Ντουμπάι και την Παρασκευή (21:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί την Παρί.

