ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε τον Αύγουστο

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Τον Αύγουστο του 2025 οι παίκτες κέρδισαν περισσότερα από 89 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 26 Αυγούστου έως την 1η Σεπτεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 26 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στη Δάφνη, επέλεξε τα στοιχήματα «Ακριβές Σκορ» & «Ημίχρονο/Τελικό» σε 4 αγώνες από τα Κύπελλα Κολομβίας και Ιαπωνίας, έπαιξε το σύστημα 3 και κέρδισε 52.812,50 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 26 Αυγούστου, στο Bibot της 1ης ιπποδρομίας από το Vaal, ένας νικητής κέρδισε 3.747,29 ευρώ.