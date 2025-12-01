ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 24 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 18 έως τις 24 Νοεμβρίου 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 24 εκατομμύρια ευρώ.

Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Άρτα, επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 7 αγώνες από τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έπαιξε το σύστημα 6-7 και κέρδισε 22.619,59 ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, στο Σκορ 6 από το Turffontein, ένας νικητής κέρδισε 1.730 ευρώ.