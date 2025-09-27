Παιχνίδι με τα γκολ στην Αγγλία

Η Τρουά επικράτησε 3-1 της Ανεσί χθες και επιβεβαιώθηκε το 1,65 του G/G ή Over. Επίσης, έγινε Over και το Γκάλγουεϊ – Κορκ (2-1). Εδώ η απόδοση ήταν 1,77. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Τσάμπιονσιπ, Α’ και Β’ Αγγλίας.

ΡΕΞΑΜ – ΝΤΕΡΜΠΙ

Η νεοφώτιστη Ρέξαμ είναι σε άνοδο έχοντας 4/5 νίκες, αλλά η Ντέρμπι είναι το μεγάλο όνομα στο ζευγάρι κι ας έχει ξεκινήσει κάκιστα τη σεζόν (1-3-4 σε όλες τις διοργανώσεις). Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στους 7/9 αγώνες της σκοράροντας και στους εννέα! Επίσης, η φιλοξενούμενη μετράει 6/8 G/G ή Over από την έναρξη της σεζόν ανεξαρτήτως έδρας, καθώς και 4/5 μακριά από τη βάση της έχοντας βρει δίχτυα και στα ματς.

ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΡΕΝΤΙΝΓΚ

To G/G ή Over θα βάλουμε και σε αυτή την αναμέτρηση. Επιβεβαιώθηκε στο περσινό μεταξύ τους παιχνίδι στην ίδια έδρα με τη γηπεδούχο να επικρατεί 4-1, καθώς και στα 3/4 μεταξύ τους ματς εντός – εκτός! Επίσης, η Στόκπορτ προέρχεται από 9/11 μέσα – έξω και πέντε συνεχόμενα στη βάση της, στην οποία σκόραρε και στις έξι φετινές αναμετρήσεις. Στις τέσσερις εξ αυτών από δύο φορές και πάνω. Επιπλέον, η Ρέντινγκ μετράει 8/10 ανεξαρτήτως έδρας και 5/6 μακριά από τη δική της.

ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ

Η Τσέστερφιλντ είναι το φαβορί του ζευγαριού, αλλά το 1,35 στον «1» είναι χαμηλό, καθώς η Νιούπορτ τα παλεύει τα παιχνίδια της. Θα πάμε στο G/G, το οποίο ήρθε στις 4/6 μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 2/3 στη γηπεδούχο. Επίσης, αυτή έχει 7/8 G/G μέσα – έξω και τρία συνεχόμενα στο «σπίτι» της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 4/4 εντός – εκτός και 4/5 μακριά από τη βάση της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.30 246 ΡΕΞΑΜ – ΝΤΕΡΜΠΙ G/G ή OV 1,75

17.00 311 ΣΤΟΚΠΟΡΤ – ΡΕΝΤΙΝΓΚ G/G ή OV 1,55

17.00 320 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ G/G 1,86