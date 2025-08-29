Παιχνίδι με τα γκολ

Το G/G του 1,64 στο Γκενκ – Λεχ Πόζναν (1-2) ήταν η μοναδική επιλογή της στήλης που επιβεβαιώθηκε χθες. Το Κλουζ – Χάκεν έληξε 1-0 και το ΑΕΚ – Αϊντχόφεν 2-0. Εξαιρετικό το γεγονός της πρόκρισης και των τριών ελληνικών ομάδων στους ομίλους των Κόνφερενς και Γιουρόπα Λιγκ. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ισπανίας και την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας.

ΕΛΤΣΕ – ΛΕΒΑΝΤΕ

Τρίτη αγωνιστική στην Α’ Ισπανίας με το ντέρμπι των νεοφώτιστων. Η Έλτσε πήρε βαθμό από την Μπέτις (1-1) στην πρεμιέρα και έκανε το ίδιο και στο επόμενο ματς με την Ατλέτικο (1-1). Η Λεβάντε από την πλευρά της, λύγισε στην Αλαβές (1-2) με γκολ στις καθυστερήσεις στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και στο επόμενο την πάτησε πάλι στις καθυστερήσεις. Εδώ έχασε 3-2 από την Μπαρτσελόνα, της οποίας είχε προηγηθεί 2-0 στο ημίχρονο! Επομένως, αμφότερες οι ομάδες βρίσκουν δίχτυα, αλλά έχουν και κενά ανασταλτικά. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over. Το επιβεβαίωσαν στα 3/4 μεταξύ τους εντός – εκτός. Επίσης, η γηπεδούχος σκόραρε στα 6/7 επίσημα και μη 90λεπτα και η φιλοξενούμενη στα 5/7.

ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ

Το G/G ή Over θα βάλουμε και στο ντέρμπι της Τσάμπιονσιπ στην Αγγλία με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει καλό ξεκίνημα. Η μεν Λέστερ μετράει 2-0-1, η δε Μπέρμιγχαμ 2-1-0. Η γηπεδούχος επιβεβαίωσε το G/G ή Over στα 3/4 φετινά της παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, επίσης στα 3/4. Αμφότερες έμειναν στο Under/No Goal το περασμένο σαββατοκύριακο (1-0 η Λέστερ την Τσάρλτον και 1-0 η Μπέρμιγχαμ την Όξφορντ). Επιπλέον, ήταν G/G ή Over οι 9/11 μεταξύ τους συναντήσεις εντός – εκτός και οι 10/12 στην έδρα της Λέστερ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.30 180 ΕΛΤΣΕ – ΛΕΒΑΝΤΕ G/G ή OV 1,64

22.00 223 ΛΕΣΤΕΡ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ G/G ή OV 1,62