Over στο γερμανικό ντέρμπι και Goal/Goal από την Ελβετία

Πέρασε την Πέμπτη η τριάδα της στήλης με επιλογές από το Europa Conference League. Είχαμε προτείνει τον «άσο» του ΑΠΟΕΛ (κέρδισε 2-1 τη Βοϊβοντίνα) και τα Over στα παιχνίδια Γάνδη-Ζίλινα (5-1) και Μπεσίκτας-Τίρανα (3-1).

Σήμερα αρχίζει η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας, με το ντέρμπι Αμβούργο-Σάλκε. Δεν κατάφερε να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία το Αμβούργο, αφού στα play off ηττήθηκε 2 φορές από τη Στουτγάρδη.

Η Σάλκε τερμάτισε στην προτελευταία θέση και υποβιβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Και οι 2 έχουν ως στόχο την άνοδο. Δύσκολη είναι η πρόβλεψη του σημείου. Προτιμότερο είναι το Over. Το Αμβούργο έφερε μόνο Over στα 4 φιλικά παιχνίδια που έδωσε. Η Σάλκε είχε 4 Over σε 5 ματς. Πάμε με τα πολλά γκολ.

Η δεύτερη επιλογή είναι από τη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας, με το Goal/Goal στο παιχνίδι της Σταντέ Νιόν με την Ξαμάξ. Στην πρεμιέρα η Σταντέ Νιόν ήρθε ισόπαλη με 1-1 εκτός έδρας με την Τουν.

Η Ξαμάξ κέρδισε με 3-0 την Σαφχάουζεν. Και οι 2 σκοράρουν με άνεση. Η Νιόν έχει 4 σερί Goal/Goal στα εντός έδρας παιχνίδια της και η Ξαμάξ 3 συνεχόμενα στις ισάριθμες εξόδους τους. Στην τελευταία αναμέτρησή τους στην έδρα της Νιόν η Ξαμάξ κέρδισε με 1-4.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

226 (20:30) ΣΤΑΝΤΕ ΝΙΟΝ-ΞΑΜΑΞ GOAL/GOAL 1,44

232 (21:00) ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΑΛΚΕ OVER 1,45