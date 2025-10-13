Over το Σάο Τομ – Μαλάουι

Στο 96’ πέρασε η μοναδική επιλογή της στήλης χθες. Ήταν ο «1+Over» της Σκωτίας με τη Λευκορωσία (2-1) σε απόδοση 1,60. Στη Σούπερ Λιγκ 2 «έσπασαν» και τα δύο φαβορί. Συγκεκριμένα, η Καλλιθέα υπέστη απρόσμενη εντός έδρας ήττα 3-2 από τον Ολυμπιακό Β παρότι προηγήθηκε 2-1 και η Καβάλα έμεινε στο 1-1 με τον ΠΑΟΚ Β. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την τελευταία αγωνιστική για τη φάση των ομίλων στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη ζώνη της Αφρικής.

ΣΑΟ ΤΟΜ – ΜΑΛΑΟΥΙ

Αναμέτρηση για τον 6ο όμιλο, η οποία διεξάγεται στην Τυνησία. Η Σάο Τομ είναι στην τελευταία θέση με μηδέν βαθμούς και 4-26 γκολ! Το Μαλάουι στην 4η με 10 πόντους. Καμία εκ των δύο δεν έχει ελπίδες πρόκρισης, οπότε περιμένουμε να γίνει ένα ανοιχτό παιχνίδι. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο έφεραν και στην έδρα του Μαλάουι (κέρδισε 3-1). Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/4 Over εντός – εκτός και διασύρθηκε 6-0 από την Τυνησία στη βάση της την περασμένη Παρασκευή. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, έχει 2/2 μέσα – έξω και ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Λιβερία την Τετάρτη που μας πέρασε.

ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ – ΕΣΟΥΑΤΙΝΙ

Παιχνίδι για τον 4ο όμιλο. Το Πράσινο Ακρωτήρι είναι στην κορυφή με 20 βαθμούς και κρατάει σφιχτά στα χέρια του το εισιτήριο για την απευθείας, παρθενική, πρόκρισή του στο Μουντιάλ! Το Εσουατίνι από την άλλη, βρίσκεται καθηλωμένο στον πυθμένα του βαθμολογικού πίνακα με μόλις τρεις πόντους και έχοντας τη χειρότερη άμυνα με 23 γκολ παθητικό. Πάνω σε αυτό θα πατήσουμε για να ποντάρουμε το Over. Ούτως ή άλλως θέλει νίκη η γηπεδούχος, διότι δε περίπτωση γκέλας θα βγει δεύτερη (εάν κερδίσει το Καμερούν την αδιάφορη Αγκόλα) και θα πάει στα μπαράζ. Μπορεί να τη συνδυάσει με γκολ και θέαμα. Προέρχεται άλλωστε από το χορταστικό 3-3 με τη Λιβύη. Επίσης, η φιλοξενούμενη μετράει 3/4 Over ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 473 ΣΑΟ ΤΟΜ – ΜΑΛΑΟΥΙ OVER 1,72

19.00 478 ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ – ΕΣΟΥΑΤΙΝΙ OVER 1,80