Over το Οντένσε – Σοντερίσκε

Το G/G του 1,62 στο Σλόβαν – Στρασβούργο (1-2) ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες στο πλαίσιο τις δεύτερης αγωνιστικής σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ. Το Βασιλεία – Στουτγάρδη τελείωσε 2-0 υπέρ της γηπεδούχου, ενώ στο Βέλγιο η Γάνδη έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς έχασε 1-0 από τη Φερεντσβάρος. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την πρώτη κατηγορία σε Δανία και Αντάλιασπορ.

ΟΝΤΕΝΣΕ – ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ

Αμφότερες οι ομάδες δεν κάνουν καλή σεζόν έχοντας από 11 βαθμούς σε 10 αγωνιστικές απόρροια των αρκετών αδυναμιών που παρουσιάζουν στην ανασταλτική τους λειτουργία. Η Οντένσε έχει δεχτεί 27 γκολ και η Σοντερίσκε 18. Οπότε θα ποντάρουμε το Over, το οποίο έφεραν στις 6/9 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 11/12 φέτος σε όλες τις διοργανώσεις και αυτό που δεν ήταν Over έληξε 1-1 (στην πανίσχυρη Κοπεγχάγη). Η Σοντερίσκε από την πλευρά της, προέρχεται από 4/5 Over εντός – εκτός και 5/7 μακριά από τη βάση της. Ακόμα, έβαλε τουλάχιστον δύο τέρματα στις 6/7 εξορμήσεις.

ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΡΙΖΕΣΠΟΡ

Από τη Δανία μεταφερόμαστε στη γειτονική Τουρκία για να βάλουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 2/2 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 9/11 στη γηπεδούχο! Επίσης, η Αντάλιασπορ μετράει 3/4 G/G εντός – εκτός και τρία σερί στο «σπίτι» της! Δεν κέρδισε μάλιστα στα δύο από τα τρία 90λεπτα. Γι’ αυτό και είναι ισορροπημένες οι αποδόσεις παρότι τις δύο ομάδες χωρίζουν πέντε βαθμοί. Όσον αφορά τη Ρίζεσπορ, έχει κι αυτή 3/4 G/G μέσα – έξω, ενώ έβαλε και δέχτηκε γκολ στις τελευταίες δύο εξόδους της. Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι σκόραρε στις 12 από τις 15 πιο πρόσφατες επισκέψεις στην έδρα της νυν αντιπάλου της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 141 ΟΝΤΕΝΣΕ – ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ OVER 1,65

20.00 144 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΡΙΖΕΣΠΟΡ G/G 1,70