Over o Παναθηναϊκός

Η Άρσεναλ επιβεβαίωσε την καλή της παράδοση με την Μπιλμπάο χθες, καθώς την κέρδισε 2-0. Το «2» έδινε 1,85. Η Βιγιαρεάλ από την άλλη, δεν κατάφερε να σκοράρει στην Τότεναμ (0-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Είναι αμφότερες από την πρεμιέρα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Η Κηφισιά προέρχεται από το μεγαλειώδες 3-2 επί του Παναθηναϊκού, ένα αποτέλεσμα που οδήγησε και στην αποπομπή του προπονητή του «τριφυλλιού», Ρουί Βιτόρια. Αυτό ήταν το πρώτο «τρίποντο» για τη νεοφώτιστη στη Σούπερ Λιγκ. Επίσης, ήταν το τέταρτο συνεχόμενο G/G ή Over, καθώς είχαν προϋπάρξει το 1-1 με την Αναγέννηση Καρδίτσας στον προκριματικό γύρο του Κυπέλλου και τα 2-3 με Λεβαδειακό και 1-1 με Λάρισα στη Λίγκα. Ο Αστέρας Τρίπολης από την άλλη, προέρχεται και αυτός από G/G ή Over, καθώς έφερε 2-2 με τη νεοφώτιστη Λάρισα. Οι δύο ομάδες προσέφεραν γκολ και θέαμα τις τελευταίες τρεις φορές που συναντήθηκαν. Συγκεκριμένα, τη μία κέρδισε 2-1 η Κηφισιά, τη δεύτερη ο Αστέρας (3-1) και την τρίτη αναδείχθηκαν ισόπαλες με 3-3. Επομένως, θα ποντάρουμε το G/G ή Over.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Η ήττα από την Κηφισιά με 3-2 αποτέλεσε το κύκνειο άσμα του Ρουί Βιτόρια στην τεχνική ηγεσία. Εν αναμονή της εύρεσης νέου προπονητή δίνει σήμερα ματς με την Καλλιθέα για τη League Phase του Κυπέλλου. Η φιλοξενούμενη αγωνίζεται στη Σούπερ Λιγκ 2 και έχει το μυαλό της στο σούπερ ντέρμπι με τον Πανιώνιο την ερχόμενη Κυριακή. Το Κύπελλο περνάει σε δεύτερη μοίρα, καθώς πρωταρχικός στόχος είναι η επιστροφή στα μεγάλα σαλόνια. Ο ΠΑΟ έχει μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να… ξεσπάσει για τα κακώς κείμενα που διαδραματίστηκαν τις τελευταίες ημέρες. Ο «1» πληρώνει ελάχιστα, θα πάμε στο Over, καθώς αναμένουμε να σημειωθούν αρκετά γκολ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 891 ΚΗΦΙΣΙΑ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ G/G ή OV 1,65

17.30 899 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ OVER 1,60