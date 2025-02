Over το Μονακό – Μπενφίκα

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δε βρήκε ούτε μία φορά απάντηση στα τρία γκολ που δέχτηκε χθες από την Ντόρτμουντ (0-3) στο Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, η Νότιγχαμ Φόρεστ χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι για να περάσει το εμπόδιο της Έξετερ (4-2, 2-2 κανονική διάρκεια και παράταση) στο Κύπελλο. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για απόψε. Προέρχονται αμφότερες από το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ

Πρώτη αναμέτρηση για τα πλέι οφ πρόκρισης στη φάση των «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Η Κλαμπ Μπριζ (Βέλγιο) έκανε την έκπληξη και έφτασε εδώ τερματίζοντας 24η. Υπάρχει διαφορά επιπέδου με την Αταλάντα (Ιταλία), αλλά έδειξε στη φάση των ομίλων ότι κοιτάει στα μάτια όλες τις αντιπάλους της. Αμφότερες οι δύο ομάδες έχουν ευχέρεια στο σκοράρισμα, γι’ αυτό θα ποντάρουμε το G/G. Η γηπεδούχος το έφερε στα 4/6 στον όμιλο και η φιλοξενούμενη στα 3/5. Επίσης, η Μπριζ μετράει 6/8 G/G ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 6/10 στη βάση της. Εξάλλου, σε αυτή σκόραρε στα 19/21 φετινά παιχνίδια! Η Αταλάντα από την άλλη, έχει 5/8 G/G εντός – εκτός και 2/3 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 13/15 εξόδους.

ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ

Πρώτος παιχνίδι και εδώ για την πρόκριση στους «16» του Τσάμπιονς Λιγκ. Ισορροπημένο ζευγάρι με μεγάλες δυνατότητες από τη μέση και μπροστά. Παρότι υπάρχει επαναληπτικός πιστεύουμε ότι το ματς μπορεί να «ανοίξει» και θα παίξουμε το Over. Η Μονακό (Γαλλία) το έφερε στα 6/8 στον όμιλο και η Μπενφίκα (Πορτογαλία) στα 5/8. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/4 Over εντός – εκτός και 5/7 στο «σπίτι» της. Σε αυτό σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ στα 10/13 ματς, ενώ έφαγε από δύο και πάνω στα 5/7! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 6/7 Over μέσα – έξω και 3/4 μακριά από το άντρο της. Επιπλέον, πέτυχε το λιγότερο δύο τέρματα στις 3/4 εξορμήσεις, ενώ παραβιάστηκε η εστία της στις 5/6 εξόδους. Κοινώς, εάν σκοράρουν αμφότερες θα έρθει πιο εύκολα το Over. Πηγαίνουμε σε αυτό, επειδή είναι μεγαλύτερη η απόδοση.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 885 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΑΤΑΛΑΝΤΑ G/G 1,74

22.00 897 ΜΟΝΑΚΟ – ΜΠΕΝΦΙΚΑ OVER 1,69