Over το Μάνσφλιντ – Κρόουλι

Φεστιβάλ τερμάτων είχαμε χθες στο Κασίμπασα – Χατάισπορ, αφού έληξε 5-4 υπέρ της γηπεδούχου! Επιβεβαιώθηκε, λοιπόν, με άνεση το G/G του 1,66. Το AVS – Ζιλ Βιθέντε, όμως, έμεινε στο No Goal, καθώς επικράτησε 1-0 η γηπεδούχος που ήταν αουτσάιντερ! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται από τις Α’ και Β’ Αγγλίας.

ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ – ΚΡΟΟΥΛΙ

Η Μάνσφιλντ είναι το φαβορί στην αναμέτρηση, διότι έχει διαφορά 16 βαθμών από την Κρόουλι. Εκείνη παλεύει για την άνοδο (στο «-5» από τα πλέι οφ) και η αντίπαλός της για τη σωτηρία (στο «-6» από αυτή). Η γηπεδούχος, όμως, προέρχεται από 3/3 ήττες και είναι φρονιμότερο να ποντάρουμε το Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 4/5 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 7/10 στο «Λιλ Γκράουντ». Επίσης, η Μάνσφιλντ έχει 6/7 Over εντός – εκτός και 2/3 στη βάση της. Η Κρόουλι από την πλευρά της, μετράει 6/9 μέσα – έξω και 5/6 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 5/7 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Εάν το επαναλάβει απόψε θα έρθει, θεωρητικά, πιο εύκολα το Over.

ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ – ΜΟΡΚΑΜ

Τα ίδια πάνω – κάτω με το πάνω παιχνίδι ισχύουν και εδώ. Η Μπράντφορντ είναι μέσα στη ζώνη των πλέι οφ ανόδου στην Α’ Αγγλίας και στο «-2» από τον απευθείας προβιβασμό. Η Μόρκαμ από την άλλη, είναι ουραγός και στο «-6» από τη σωτηρία. Εξίσου χαμηλός ο «1» και δε θα μας απασχολήσει. Θα ποντάρουμε το Over, το οποίο έφεραν στα 4/5 μεταξύ τους παιχνίδια στη γηπεδούχο. Επιπλέον, η Μπράντφορντ μετράει 7/8 εντός – εκτός έχοντας δεχτεί γκολ στα πέντε εξ αυτών, και 4/4 στην έδρα της όπου σημείωσε από δύο τέρματα και πάνω και στα τέσσερα ματς. Εξάλλου, όσον αφορά το πρωτάθλημα, ήταν Over οι 9/13 αναμετρήσεις στο «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 811 ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ – ΚΡΟΟΥΛΙ OVER 1,69

21.45 824 ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ – ΜΟΡΚΑΜ OVER 1,77