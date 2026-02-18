Over το Λεβάντε – Βιγιαρεάλ

Η Κάρντιφ επικράτησε 4-1 της Γουίμπλεντον χθες και επιβεβαίωσε το 1,52 στον «1». Η Μίλτον Κέινς Ντονς όμως γκέλαρε με την Κρόουλι (0-0). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ισπανίας και Α’ Ιταλίας.

ΛΕΒΑΝΤΕ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

Εξ αναβολής αναμέτρηση στην Α’ Ισπανίας με τη Λεβάντε να βρίσκεται στο «-6» από τη σωτηρία και τη Βιγιαρεάλ να μοιράζεται την 3η θέση με την Ατλέτικο. Η γηπεδούχος έχει τη χειρότερη άμυνα στην κατηγορία με 40 γκολ παθητικό σε 23 αγώνες και η φιλοξενούμενη μία από τις καλύτερες επιθέσεις με 44 τέρματα ενεργητικό σε 23 ματς. Επίσης, ήταν Over τα 2/3 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και τα 2/3 στη Λεβάντε σε επίπεδο πρωταθλήματος. Επομένως, θα ποντάρουμε το Over, καθώς το «Χ» δεν κάνει στη νεοφώτιστη. Επίσης, η Βιγιαρεάλ μετράει 4/4 Over εντός – εκτός και 7/9 μακριά από την έδρα της.

ΜΙΛΑΝ – ΚΟΜΟ

Εξ αναβολής αγώνας στην Α’ Ιταλίας με τη Μίλαν να βρίσκεται στη 2η θέση και στο «-8» από την πρωτοπόρο Ίντερ. Η νεοφώτιστη Κόμο πάλι, είναι 7η και στο «-1» από τις ευρωπαϊκές θέσεις. Αμφότερες βάζουν και δέχονται γκολ με ευκολία και θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαίωσαν στα 4/4 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος το έφερε στα πέντε από τα τελευταία επτά εντός – εκτός, ενώ σκόραρε και στις 13 φετινές αναμετρήσεις στη βάση της στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο! Ακόμα διαθέτει τη δεύτερη καλύτερη επίθεση στο Καμπιονάτο με 40 τέρματα ενεργητικό σε 24 ενενηντάλεπτα. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, παρουσίασε το G/G στους τρεις από τους τέσσερις πιο πρόσφατους αγώνες εντός – εκτός και στους 2/2 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις τελευταίες πέντε εξορμήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 880 ΛΕΒΑΝΤΕ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ OVER 1,74

21.45 885 ΜΙΛΑΝ – ΚΟΜΟ G/G 1,80