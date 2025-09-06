Over και Goal/Goal από το Μουντιάλ

Πέρασαν χτες ο «άσος» μαζί με το Over 1,5 της Εθνικής Ομάδας στο ματς με τη Λευκορωσία και το «διπλό» της Τσεχίας στο παιχνίδι με το Μαυροβούνιο. Δεν πήρε τη νίκη όμως η Δανία, αφού έμεινε στο 0-0 με τη Σκωτία, ένα αποτέλεσμα όμως που βολεύει την Εθνική μας Ομάδα.

Δεν γίνονται πολλά παιχνίδια σήμερα για τα προκριματικά του Μουντιάλ και στα περισσότερα δεν αξίζουν να παιχτούν τα φαβορί αφού έχουν πολύ μικρές αποδόσεις. Ξεχωρίσαμε μία δυάδα με Over και Goal/Goal.

Και τα 2 ματς είναι από τον 6ο όμιλο, στον οποίο φαβορί για την 1η θέση της απευθείας πρόκρισης είναι η Πορτογαλία και λογικά θα παλέψουν για τη 2η που οδηγεί στα playoffs η Ουγγαρία και η Ιρλανδία. Δύσκολα θα κάνει την έκπληξη, μπαίνοντας «σφήνα», η Αρμενία.

Με το δεξί αναμένεται να μπει στον όμιλο η Πορτογαλία. Στην πρεμιέρα αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Αρμενία. Το «διπλό» της έχει χαμηλή απόδοση και δεν αξίζει να παιχτεί. Το Over πληρώνει καλύτερα. Μπορεί να το κάνει και μόνη της η Πορτογαλία. Ικανή για να σκοράρει στην έδρα της είναι και η Αρμενία.

Αμφίρροπο είναι το άλλο παιχνίδι του ομίλου, ανάμεσα στην Ιρλανδία και την Ουγγαρία, που διεξάγεται στο Δουβλίνο. Το δείχνουν και οι αποδόσεις. Ουσιαστικά δεν υπάρχει φαβορί. Η Ιρλανδία ξέρει ότι για να ελπίζει σε πρόκριση πρέπει να πάρει τα ματς στην έδρα της.

Η Ουγγαρία, αν θέλει να διεκδικήσει την 1η θέση, χρειάζεται νίκες στα ματς με Ιρλανδία και Αρμενία για να τα παίξει όλα για όλα στα παιχνίδια με την Πορτογαλία. Και οι 2 ομάδες θα κυνηγήσουν τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

956 (19:00) ΑΡΜΕΝΙΑ-ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ OVER 1,44

958 (21:45) ΙΡΛΑΝΔΙΑ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ GOAL/GOAL 1,88