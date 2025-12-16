Over και Goal από Ελβετία και Αγγλία

H Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 4-0 την Κόνιασπορ και πέρασε το Over. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όμως παρότι προηγήθηκε 3 φορές, με 1-0, 2-1 και 4-3 στο τέλος ισοφαρίστηκε 4-4 από την Μπόρνμουθ.

Από το ελβετικό πρωτάθλημα και το League Cup Αγγλίας είναι οι σημερινές προτάσεις μας με 2 Over και 1 Goal/Goal.

H Τουν έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Βίντερτουρ. Ηττήθηκε με 0-2 από τη Σεν Γκάλεν αλλά παραμένει στην κορυφή της βαθμολογίας. Θέλει να επιστρέψει στις νίκες κόντρα στην ουραγό της βαθμολογίας. Πήρε ισοπαλία με 2-2 στην έδρα της Ζυρίχης η Βίντερτουρ αλλά εξακολουθεί να είναι «κολλημένη» στην τελευταία θέση και θεωρείται φαβορί για τον υποβιβασμό. Έφερε το 4ο σερί Over. Η Τουν μετράει 4 Over στα 6 τελευταία ματς. Πάμε με τα πολλά γκολ.

Αμφίρροπο είναι το ματς της Σεν Γκάλεν με τη Σιόν. Και οι προέρχονται από σημαντικές νίκες. Η Σεν Γκάλεν κέρδισε με 0-2 την Τουν και η Σιόν επικράτησε με 1-0 της Γκρασχόπερς. Σκοράρουν με άνεση, αλλά δέχονται και γκολ. Η Σεν Γκάλεν έχει φέρει 5 Goal/Goal στα 7 πρόσφατα ματς. Η Σιόν κράτησε το μηδέν στα 2 πρόσφατα ματς, στις νίκες με 2-0 κατά της Λουγκάνο και με 1-0 κόντρα στην Γκρασχόπερς. Στα προηγούμενα 5 παιχνίδια είχε φέρει ισάριθμα Goal/Goal. Ποντάρουμε στο σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες.

Στο League Cup της Αγγλίας γίνεται σήμερα ένας αγώνας για την προημιτελική φάση. Φαβορί για τη νίκη και την πρόκριση είναι η Τσέλσι στην εκτός έδρας αναμέτρησή της με την Κάρντιφ. Στην πρώτη κατηγορία αγωνίζεται η Κάρντιφ και φέρνει μεγάλα σκορ. Το Σάββατο κέρδισε με 4-3 την Ντονκάστερ. Μετράει 5 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Το Over είναι πιθανό σε αυτό το ματς. Μπορεί να το κάνει και μόνη της η Τσέλσι.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

857 (21:30) ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ-ΤΟΥΝ OVER 1,51

858 (21:30) ΣΕΝ ΓΚΑΛΕΝ-ΣΙΟΝ GOAL/GOAL 1,58

884 (22:00) ΚΑΡΝΤΙΦ-ΤΣΕΛΣΙ OVER 1,55