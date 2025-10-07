Over η Λέιτον Όριεντ

Η Φέγενορντ επικράτησε 3-2 της Ουτρέχτης το μεσημέρι της Κυριακής και πέρασε ο «1» του 1,50. Επίσης, η Σανταντέρ επιβλήθηκε 3-0 της Μάλαγα. Η νίκη της έδινε 1,75. Η Λυών από την άλλη, κέρδιζε 1-0 την Τουλούζ μέχρι το 87’ και έχασε 2-1! Από εκεί και πέρα, μπήκαμε στην περίοδο των υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων, κάτι που σημαίνει ότι το κουπόνι θα είναι πιο… μαζεμένο. Για σήμερα έχουμε δύο επιλογές, οι οποίες προέρχονται από το Λιγκ Τρόφι Αγγλίας.

ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ – ΚΡΟΟΥΛΙ

Αναμέτρηση για τον 14ο όμιλο. Αμφότερες βρίσκονται στην κορυφή αυτού έχοντας από τρεις πόντους. Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας, καθώς η Λέιτον Όριεντ είναι 18η στην Α’ Αγγλίας με 11 βαθμούς και η Κρόουλι 21η στη Β’ με οκτώ. Το μυαλό και των δύο είναι στο πρωτάθλημα και σήμερα θα προβούν σε ροτέισον. Θα ποντάρουμε το Over, το οποίο έφεραν στις 2/2 μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 5/6 εντός – εκτός και δέχτηκε τουλάχιστον ένα γκολ στους 5/5 αγώνες στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει τέσσερα σερί μέσα – έξω και 5/7 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, έφαγε από τρία τέρματα και πάνω στις 3/4 εξορμήσεις της όπου βρήκε η ίδια δίχτυα στις 3/4. Εάν σκοράρει απόψε θα έρθει πιο εύκολα και το Over.

ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ – ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ

Παιχνίδι για τον 15ο όμιλο με τις δύο ομάδες να φιγουράρουν στην πρώτη θέση έχοντας από τρεις βαθμούς. Αμφότερες αγωνίζονται στη Β’ Αγγλίας με την Κόλτσεστερ να είναι 19η με 11 βαθμούς και την Τζίλιγχαμ 4η με 21. Η επιλογή μας εδώ είναι το G/G με τη γηπεδούχο να το έχει φέρει στους 6/7 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στους 3/3 στη βάση της όπου παραβιάστηκε η εστία της και στις έξι φετινές αναμετρήσεις της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 7/11 μέσα – έξω και 5/6 μακριά από το «σπίτι» της. Η μοναδική ομάδα που δεν της έβαλε γκολ ήταν η Όλνταμ, η οποία έχει μία από τις χειρότερες άμυνες στην κατηγορία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 861 ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ – ΚΡΟΟΥΛΙ OVER 1,58

21.45 873 ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ – ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ G/G 1,65