Over από τη Γερμανία και τη Γαλλία

Το ρίσκο δεν μας βγήκε χτες με την Γκλάντμπαχ αφού ήρθε ισόπαλη 2-2 με την Μάιντζ. Άνοιξε το σκορ, ισοφαρίστηκε γρήγορα, βρέθηκε να χάνει με 1-2 και τελικά πήρε τον 1 βαθμό. Η άλλη επιλογή με τα Over 1,5 γκολ της Αθλέτικ Μπιλμπάο πέρασε εύκολα. Οι Βάσκοι κέρδισαν με 3-0 την Αλμερία.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία κυνηγάμε σήμερα τα πολλά γκολ. Ποντάρουμε σε 3 Over. Το 1 από αυτά το συνδυάζουμε με τον «άσο» για να ανέβει η χαμηλή απόδοσή του. Πρόκειται για το Over στο παιχνίδι της Λειψίας με την Μπόχουμ.

Λογικά η γηπεδούχος θα πάρει και τη νίκη. Έχασε δύσκολα την Τετάρτη με 1-3 από τη Μάντσεστερ Σίτι. Είχε προηγηθεί το 2-2 στο πρωτάθλημα με την Μπάγερν σε ένα ματς όπου προηγήθηκε με 2-0. Μπορεί να ξεσπάσει στην Μπόχουμ η οποία μετά τη βαριά ήττα με 7-0 από την Μπάγερν έχασε στο γήπεδό της με 1-3 από την Γκλάντμπαχ.

Ξεχωρίσαμε κι άλλο 1 Over από τη Γερμανία, στο παιχνίδι της Βέρντερ Βρέμης με την Χοφενχάιμ. Και οι 2 ομάδες έχουν φέρει από 5 Over στα 6 παιχνίδια τους στην Bundesliga. Παίζουν ανοιχτά, πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ. Πέρσι η Χοφενχάιμ κέρδισε με 1-2 στη Βρέμη. Έχει τύχη και το Goal/Goal σε αυτό το ματς.

Κλείνουμε με 1 Over από τη Γαλλία, στη βραδινή αναμέτρηση της Ρεμς με την Μονακό. Από σημαντικές νίκες προέρχονται και οι 2 ομάδες. Η Ρεμς κέρδισε με 2-0 τη Λυών και η Μονακό με 3-2 την Μαρσέιγ. Μετράει 4 Over στα 5 τελευταία ματς η γηπεδούχος. Πάνω από 2 γκολ μπήκαν και στα 5 από τα 6 παιχνίδια της φιλοξενούμενης στο πρωτάθλημα. Πάμε κι εδώ με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

257 (16:30) ΛΕΙΨΙΑ-ΜΠΟΧΟΥΜ 1+OVER 1,61

371 (19:30) ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 1,41

403 (22:00) ΡΕΜΣ-ΜΟΝΑΚΟ OVER 1,52