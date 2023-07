Over από τα προκριματικά του Champions League

Τα 2 φαβορί του Gold Cup είχαμε επιλέξει την Κυριακή. Η Τζαμάικα και οι ΗΠΑ πήραν την πρόκριση για τα ημιτελικά του Gold Cup. Η Τζαμάικα κέρδισε με 1-0 τη Γουατεμάλα. Όμως οι ΗΠΑ αν και προηγήθηκαν με 1-0 στο 88’ ισοφαρίστηκαν στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η παράταση έληξε ισόπαλη με 2-2 και οι ΗΠΑ προκρίθηκαν στα πέναλτι. Δεν πέρασε επομένως το «διπλό» τους στην κανονική διάρκεια του αγώνα.

Σήμερα ξεκινάει η 1η προκριματική φάση του Champions League και τα περισσότερα φαβορί έχουν πολύ χαμηλές αποδόσεις. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στα γκολ. Ξεχωρίσαμε 2 Over.

H πρωταθλήτρια Πολωνίας Ρακόβ Τσεστόχοβα μπορεί να «καθαρίσει» την πρόκριση από σήμερα, στο εντός έδρας παιχνίδι της με τη Φλόρα Ταλίν. Φέρνει μεγάλα σκορ στην έδρα της. Θα κυνηγήσει το 3-0 για να πάρει το εισιτήριο. Θα ψάξει το γκολ στις αντεπιθέσεις και η φιλοξενούμενη. Πάμε με το Over.

Στην Ισλανδία η Φερεντσβάρος δεν θα έχει τόσο εύκολο έργο με την Κλάκσβικ όσο δείχνουν οι αποδόσεις. Πέρσι η Κλάκσβικ ενώ είχε χάσει με 3-0 στη Νορβηγία από την Μπόντο Γκλιντ στο πρώτο ματς, πήγε να κάνει την έκπληξη στη ρεβάνς και κέρδισε με 3-1. Μετράει 4 σερί Over στα παιχνίδια της στα προκριματικά του Champions League. Η Φερεντσβάρος έχει φέρει 4 Over και 5 Goal/Goal στις 5 πρόσφατες αναμετρήσεις της στην ίδια διοργάνωση. Το Over είναι κι εδώ πιθανό, ενώ ακόμα καλύτερη απόδοση έχει το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

607 (21:00) ΡΑΚΟΒ ΤΣΕΣΤΟΧΟΒΑ-ΦΛΟΡΑ ΤΑΛΙΝ OVER 1,60

609 (21:45) ΚΛΑΚΣΒΙΚ-ΦΕΡΕΝΤΣΒΑΡΟΣ OVER 1,75