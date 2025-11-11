Over από το League Trophy

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Κυριακή, από την Ιταλία και τη Γαλλία! Η τριάδα, με τον «άσο» της Ρόμα (1,52) στο ματς με την Ουντινέζε, τη διπλή ευκαιρία Χ2 της Παρί Σεν Ζερμέν (1,45) μαζί με το Over 1,5 στο παιχνίδι με τη Λυών και τον «άσο» της Ίντερ (1,53) σε συνδυασμό με το Over 1,5 στον αγώνα με τη Λάτσιο, έδωσε απόδοση 3,37!

Τα πρωταθλήματα διακόπτονται λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων και σήμερα και αύριο το στοιχηματικό ενδιαφέρον είναι περιορισμένο. Στο πρόγραμμα κυριαρχούν τα παιχνίδια του League Trophy της Αγγλίας.

Πολλά γκολ μπαίνουν στα περισσότερα ματς αυτής της διοργάνωσης. Αποφεύγουμε τα φαβορί αφού συχνά γίνονται εκπλήξεις και ποντάρουμε σε Over. Η Άκρινγκτον έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο ματς με την Λιντς U21. Μπορεί να κάνει και μόνη της το Over. Το πιθανότερο όμως είναι να σκοράρει και η φιλοξενούμενη.

Πάνω από 2 γκολ πιστεύουμε ότι θα μπουν και στην αναμέτρηση της Κάρντιφ με την Άρσεναλ U21. Πιο κοντά στη νίκη είναι και σε αυτό το ματς η γηπεδούχος, αλλά η φιλοξενούμενη μπορεί να βρει δίχτυα για να βοηθήσει να γίνει πιο εύκολα το Over. Δεν αποκλείεται ακόμα και να κάνει την έκπληξη.

Το τρίτο Over είναι στο παιχνίδι της Χαρογκέιτ με την Νιούκαστλ U21. Και οι 2 ομάδες παίζουν ανοιχτά και σκοράρουν. Στην έδρα της έχει τον πρώτο λόγο η Χαρογκέιτ αλλά η Νιούκαστλ U21 είναι πιθανό να σκοράρει και το σκορ ίσως ξεφύγει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

164 (21:45) ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ-ΛΙΝΤΣ U21 OVER 1,44

165 (21:45) ΚΑΡΝΤΙΦ-ΑΡΣΕΝΑΛ U21 OVER 1,48

169 (21:45) ΧΑΡΟΓΚΕΪΤ-ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ U21 OVER 1,45