Over από το Champions League

To Over 2,5 έγινε τη Δευτέρα στο ματς της Β΄ Ολλανδίας, Ντορντρέχτ-Βααλβάικ (1-2). Έμεινε όμως στο 0-0 ο αγώνας Αλαβές-Βαλένθια στον οποίο είχαμε προτείνει το Over 1,5. Δεν σκόραρε και η Γουέστ Χαμ, ηττήθηκε με 0-2 από την Μπρέντφορντ και δεν πέρασε το Goal/Goal.

Δύο Over ξεχωρίσαμε από τα σημερινά παιχνίδια του Champions League. Η Ντόρτμουντ έχει το προβάδισμα για τη νίκη στο εκτός έδρας ματς με την Κοπεγχάγη και το «διπλό» της πληρώνει καλά. Καλή είναι όμως και η απόδοση του Over.

H Κοπεγχάγη ήρθε ισόπαλη 2-2 με τη Λεβερκούζεν στο πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της στη League Phase. H Ντόρτμουντ έφερε ισοπαλία με 4-4, στο Τορίνο, με τη Γιουβέντους. Ακολούθησε η νίκη της με 4-1 κατά της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παίζει ανοιχτά, πετυχαίνει αλλά και δέχεται γκολ. Το Σάββατο ηττήθηκε με 2-1 από την Μπάγερν στο Μόναχο στο ντέρμπι της Bundesliga.

Το Over έχει τύχη και στην αναμέτρηση της Λεβερκούζεν με την Παρί Σεν Ζερμέν. Οι αποδόσεις δίνουν τον πρώτο λόγο στην Παρί, η οποία την Παρασκευή παραχώρησε ισοπαλία 3-3 στο Στρασβούργο. Στα 2 παιχνίδια της στο Champions League κέρδισε με 4-0 την Αταλάντα και με 1-2 την Μπαρτσελόνα.

Η Λεβερκούζεν ξεκίνησε τη League Phase με 2 ισοπαλίες. Στην πρεμιέρα έφερε ισοπαλία 2-2 στην Κοπεγχάγη και στη 2η αγωνιστική έμεινε στο 1-1 εντός έδρας με την Αϊντχόφεν. Το Σάββατο κέρδισε με 3-4 την Μάιντζ. Λογικά και σε αυτό το παιχνίδι το σκορ θα ξεφύγει.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

902 (22:00) ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,77

903 (22:00) ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ OVER 1,54