Over 2,5 στο Λίβερπουλ και «άσοι» από τη Γαλλία

Πέρασαν το Σάββατο ο συνδυασμός «άσου» και Over 1,5 της Λιλ στο ματς με την Αζαζιό και το Goal/Goal στο παιχνίδι της Σάλκε με τη Βέρντερ Βρέμης. Δεν έγινε όμως το Over 2,5 στη Λειψία στον αγώνα της τοπικής ομάδας με την Χοφενχάιμ, αφού το γκολ που πέτυχε στο 1ο ημίχρονο η γηπεδούχος ήταν αρκετό για να της δώσει τη νίκη με 1-0.

Από τη Γαλλία σήμερα ξεχωρίσαμε 2 φαβορί, τη Μονακό και τη Ρεν. Η πρώτη υποδέχεται την Μονπελιέ στο ματς που ξεκινάει νωρίς στις 14:30 και θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει να παίξει στο Champions League.

Μετά την ήττα της με 3-0 από τη Λανς αυξήθηκε στους 5 βαθμούς η διαφορά τους και οποιαδήποτε απώλεια για τη Μονακό είναι απαγορευτική. Η Μονπελιέ, αν και έπαιζε με 10 παίκτες, κέρδισε με 1-0 τη Ρεν και απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις. Πέρσι ηττήθηκε με 3-1 εκτός έδρας από τη Μονακό.

Μονόδρομος είναι η νίκη και για τη Ρεν στο παιχνίδι με την ουραγό και καταδικασμένη σε υποβιβασμό Ανζέ. Μετά τη χτεσινή νίκη της Λιλ με 3-0 κατά της Αζαξιό η Ρεν βρίσκεται στο -6 από τη Λιλ την οποία κυνηγάει για να την περάσει και να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.

Η Ρεν ήταν καλύτερη από την Μονπελιέ στο ματς της προηγούμενης αγωνιστικής αλλά δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί τις πολλές ευκαιρίες που δημιούργησε και στο τέλος δέχτηκε το γκολ. Λογικά θα επιστρέψει σήμερα στις νίκες. Επειδή ο «άσος» της είναι χαμηλά τον συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Στην Αγγλία ξεχωρίζει το ντέρμπι της Λίβερπουλ με την Τότεναμ. Οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στη Λίβερπουλ η οποία έχει ανακάμψει στα τελευταία ματς και κυνηγάει το ευρωπαϊκό εισιτήριο. Προέρχεται από την εκτός έδρας με 1-2 κατά της Γουέστ Χαμ. Μετράει 4 σερί Over.

Η Τότεναμ έχει 1 βαθμό περισσότερο και την Πέμπτη αν και βρέθηκε να χάνει με 0-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφάρισε 2-2. Στα 7 τελευταία ματς έχει φέρει 6 Over και 7 Goal/Goal. Πολλά γκολ μπαίνουν συνήθως στις μεταξύ τους αναμετρήσεις στο Anfield. Στα 5 τελευταία παιχνίδια τους έφεραν 5 Goal/Goal και 4 Over. Ποντάρουμε στο Over. Έχει τύχη και το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

751 (14:00) ΜΟΝΑΚΟ-ΜΟΝΠΕΛΙΕ 1 1,51

775 (16:00) ΡΕΝ-ΑΝΖΕ 1+OVER 1,5 1,41

832 (18:30) ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ-ΤΟΤΕΝΑΜ OVER 2,5 1,45