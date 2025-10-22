Ov 3,5 το Μπάγερν – Μπριζ

Η Ίντερ πέρασε… αέρα από την Ουνιόν ντε Ζιλουάζ (4-0) χθες και επιβεβαίωσε το 1,70 στο «διπλό» της. Τη δυάδα χάλασε το No Goal στο Βιγιαρεάλ – Μάντσεστερ Σίτι (0-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται ξανά από την 3η αγωνιστική για τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ

Παιχνίδι που υπόσχεται γκολ και θέαμα, καθώς αμφότερες οι ομάδες δε δίνουν ιδιαίτερη βάση στην ανασταλτική τους λειτουργία. Θα ποντάρουμε το G/G+Over, το οποίο έφερε η Γαλατάσαραϊ (Τουρκία) με την Άιντραχτ (1-5), ενώ σκόραρε και, παραδόξως, δε δέχτηκε γκολ με την ισχυρότατη Λίβερπουλ (1-0). Η Μπόντο Γκλιμτ από την πλευρά της, το παρουσίασε και στις δύο πρώτες αγωνιστικές, αφού έφερε 2-2 με τη Σλάβια και την Τότεναμ! Επίσης, ήταν G/G+Over και ο επαναληπτικός αγώνας της με τη Στουρμ (1-2) στα πλέι οφ για τη League Phase. Ακόμα, μετράει 7/9 εντός – εκτός ανεξαρτήτως έδρας και 7/9 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις 13/13 εξορμήσεις και παραβιάστηκε η εστία της στις 15/18!

ΜΠΑΓΕΡΝ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στους δύο συλλόγους με αποτέλεσμα ο «1» να είναι στο 1,20. Εύκολα ή δύσκολα η Μπάγερν (Γερμανία) θα τον επιβεβαιώσει. Λογικά πάντως θα δούμε αρκετά γκολ στην αναμέτρηση, καθώς οι Βαυαροί δεν αφήνουν το πόδι από το γκάζι. Μπορεί να συμβάλει σε αυτό και η Μπριζ (Βέλγιο), η οποία κατεβαίνει μην έχοντας να χάσει τίποτα. Οπότε, θα ποντάρουμε το Ov 3,5. Η γηπεδούχος το επιβεβαίωσε στους 8/10 αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και οι δύο που δεν ήταν Ov 3,5 έληξαν Over. Επίσης, έχει 4/5 στη βάση της έχοντας σημειώσει σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια από τρία τέρματα και πάνω! Ακόμα, η φιλοξενούμενη βρήκε δίχτυα στις 9/11 φετινές εξόδους. Εάν το επαναλάβει απόψε θα βγει πιο εύκολα το Ov 3,5.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 928 ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ – ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ G/G+OV 1,75

22.00 938 ΜΠΑΓΕΡΝ – ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ OV 3,5 1,73