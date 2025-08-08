Ov 1,5 γκολ η Παλεστίνο

Η ΑΪΚ επικράτησε χθες με 2-1 της Γκιορ και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,60. Επίσης, η Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ διέλυσε 3-0 την Μπρόντμπι. Είχαμε βάλει εδώ τον «1» στο ασιατικό +1 σε απόδοση 1,60. Τέλος, η Σαχτάρ δεν έχασε στον Παναθηναϊκό, αλλά δε σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στην αναμέτρηση (0-0 τελικό). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Δανίας και Α’ Χιλής.

ΒΙΜΠΟΡΓΚ – ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ

Η παράδοση οδηγεί στο G/G, καθώς το επιβεβαίωσαν οι δύο ομάδες στις 11/12 μεταξύ τους αναμετρήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις τελευταίες επτά στη γηπεδούχο! Επίσης, η Βίμποργκ το έφερε στις δύο από τρεις αγωνιστικές της νέας σεζόν στο πρωτάθλημα Δανίας. Επιπλέον, ήταν G/G και τα 7/8 ματς στη βάση της, στην οποία σκόραρε έστω και μία φορά στους 13/14 αγώνες κόντρα στη νυν αντίπαλό της! Η Σοντερίσκε από την πλευρά της, μετράει 3/3 G/G στη Λίγκα και έχει σκοράρει στα 14/16 επίσημα και μη 90λεπτά της! Ακόμα, ήταν G/G οι 6/8 εξορμήσεις της, ενώ βρήκε δίχτυα στις 10/11 εξόδους, καθώς και στις 12/14 επισκέψεις στη Βίμποργκ!

ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ – ΙΚΙΚΕ

Η Παλεστίνο βγήκε φαβορί, επειδή η Ικίκε είναι ουραγός στην Α’ Χιλής, αλλά και η ίδια δεν πατάει καλά τελευταία, ώστε να την εμπιστευτούμε με κλειστά μάτια. Γι’ αυτό αντί για τον «1» θα ποντάρουμε το Ov 1,5 της στα γκολ, το οποίο επιβεβαίωσε στα 6/7 ματς ανεξαρτήτως έδρας κόντρα στη νυν αντίπαλό της, καθώς και στα 3/3 που την υποδέχτηκε. Επίσης, η φιλοξενούμενη δέχτηκε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 17 από τα 20 τελευταία παιχνίδια σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Σουνταμερικάνα! Επιπλέον, μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της από δύο φορές και πάνω στις 10 πιο πρόσφατες εξορμήσεις της ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Τέλος, η άμυνά της είναι η χειρότερη στην κατηγορία με 38 τέρματα παθητικό σε 18 αγωνιστικές.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 154 ΒΙΜΠΟΡΓΚ – ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ G/G 1,55

22.00 180 ΠΑΛΕΣΤΙΝΟ – ΙΚΙΚΕ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,70