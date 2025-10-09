Όλα για όλα η Εθνική Ομάδα με τη Σκωτία

Το πιο κρίσιμο παιχνίδι της στα προκριματικά του Μουντιάλ δίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα με τη Σκωτία στη Γλασκώβη. Μετά την ήττα με 0-3 από τη Δανία στο Καραϊσκάκη, ο σημερινός αγώνας έχει αποκτήσει χαρακτήρα τελικού. Αν ηττηθεί η Εθνική Ομάδα δύσκολα θα πάρει ακόμα και τη 2η θέση στον όμιλο. Με νίκη όμως θα περάσει τη Σκωτία στη βαθμολογία, θα πάρει πολύ μεγάλο προβάδισμα για την 2η θέση και θα ελπίζει να τερματίσει στην 1η. Ακολουθεί άλλωστε ένας ακόμα «τελικός» με τη Δανία, την Κυριακή, στην Κοπεγχάγη.

Προέχει όμως η επιτυχία στο σημερινό παιχνίδι. Πριν από λίγους μήνες, τον Μάρτιο, η Εθνική Ομάδα πέτυχε μεγάλη νίκη με 0-3 στη Γλασκώβη και ανέβηκε στην 1η κατηγορία του Nations League. Το αποψινό παιχνίδι είναι διαφορετικό και η Σκωτία θα είναι υποψιασμένη. Αν βρεθεί όμως σε καλή βραδιά το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα μπορεί να πάρει τη νίκη. Ποντάρουμε στο «διπλό».

Στο άλλο ματς του ομίλου μας η Δανία αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Λευκορωσία και είναι φαβορί για τη νίκη. Δεν έχει αξία όμως το «διπλό» της. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Η Δανία δεν θα μείνει στο 1 γκολ ή στα 2, αλλά θα κυνηγήσει όσο το δυνατό περισσότερα.

Στα προκριματικά του Μουντιάλ σε περίπτωση ισοβαθμίας πρώτο κριτήριο είναι η συνολική διαφορά τερμάτων και όχι τα μεταξύ τους παιχνίδια. Η Λευκορωσία ηττήθηκε με 5-1 από την Εθνική Ομάδα στην πρεμιέρα του ομίλου και με 0-2 από τη Σκωτία στη 2η αγωνιστική. Η Δανία είναι ικανή να κάνει και μόνη της το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

764 (21:45) ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ-ΔΑΝΙΑ OVER 1,61

767 (21:45) ΣΚΩΤΙΑ-ΕΛΛΑΔΑ 2 2,70