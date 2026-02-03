Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα Allwyn για τα ματς των Κυπέλλων Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και του League Cup Αγγλίας.
Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Πολλές ενισχυμένες αποδόσεις στα καταστήματα Allwyn για τα ματς των Κυπέλλων Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ισπανίας και του League Cup Αγγλίας.
Οι αγώνες των Κυπέλλων ξεχωρίζουν στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας.

Στο Κύπελλο Ελλάδας διεξάγονται την Τετάρτη οι πρώτοι ημιτελικοί. Στις 17:00 παίζουν στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό και στις 20:30 ξεκινάει στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. 

Αμέτρητες αγορές προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τον αγώνα Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

  • Ομάδα που θα προκριθεί
  • Παίκτης να σκοράρει πρώτος από την ομάδα του
  • Πολλαπλά σκορ αγώνα
  • Ακριβές σκορ 1ου/2ου Ημιχρόνου
  • Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal αγώνα
  • Οver/Under Συνολικά Κάρτες αγώνα
  • Κόρνερ Μονά/Ζυγά
  • Ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ
  • Ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

 Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου & είσαι πιο κοντά στη νίκη

 Στη Super League γίνεται αύριο στις 18:30 και το παιχνίδι που είχε αναβληθεί στην 17η αγωνιστική ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.

Στο Κύπελλο Ιταλίας διεξάγονται οι 2 από τους 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης, Ίντερ-Τορίνο (Τετάρτη, 22:00) και Αταλάντα-Γιουβέντους (Πέμπτη, 22:00).

Στο Κύπελλο Γερμανίας γίνονται επίσης 2 από τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, Λεβερκούζεν-Σαν Πάουλι (σήμερα, 21:45)  και Χολστάιν Κίελ-Στουτγκάρδη (Τετάρτη, 21:45).

Στο Κύπελλο Ισπανίας διεξάγονται οι 4 προημιτελικοί, Αλμπαθέτε-Μπαρτσελόνα (σήμερα, 22:00), Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Τετάρτη, 22:00), Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Τετάρτη, 22:00) και Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης (Πέμπτη, 22:00).

Στο League Cup Αγγλίας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Στους αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης, σήμερα (22:00) η Άρσεναλ υποδέχεται την Τσέλσι και αύριο (22:00) η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Νιούκαστλ. Στα πρώτα ματς επικράτησαν η Άρσεναλ με 3-2 και η Μάντσεστερ Σίτι με 2-0.

Σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ελλάδας, Ιταλίας, Γερμανίας και Ισπανίας και του League Cup Αγγλίας το Πάμε Στοίχημα προσφέρει πολλές ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»* και «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τους «αιώνιους»

Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα». Για την 26η αγωνιστική σήμερα, στις 18:00 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με το Ντουμπάι και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακολουθούν τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής. Την Πέμπτη (21:30) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και την Παρασκευή (21:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Βίρτους Μπολόνια.

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει, στους αγώνες των ελληνικών ομάδων, την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»* και αμέτρητες αγορές ανάμεσά τους και τις ακόλουθες:

  • Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)
  • Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα
  • Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)
  • Πρώτος Σκόρερ Αγώνα
  • Oμάδα που θα πετύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο
  • Οver/Under Eύστοχα τρίποντα
  • Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

