Ο ημιτελικός του Κυπέλλου Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ με αμέτρητες αγορές και Bet Builder Ready από το Πάμε Στοίχημα

Οι αγώνες των Κυπέλλων ξεχωρίζουν στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα στα μέσα της εβδομάδας.

Στο Κύπελλο Ελλάδας διεξάγονται την Τετάρτη οι πρώτοι ημιτελικοί. Στις 17:00 παίζουν στο Ηράκλειο ο ΟΦΗ με τον Λεβαδειακό και στις 20:30 ξεκινάει στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαϊδης» το ντέρμπι Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ.

Ομάδα που θα προκριθεί

Παίκτης να σκοράρει πρώτος από την ομάδα του

Πολλαπλά σκορ αγώνα

Ακριβές σκορ 1ου/2ου Ημιχρόνου

Τελικό Αποτέλεσμα & Goal/No Goal αγώνα

Οver/Under Συνολικά Κάρτες αγώνα

Κόρνερ Μονά/Ζυγά

Ομάδα με τα περισσότερα κόρνερ

Ομάδα να σκοράρει και στα δύο ημίχρονα

Στη Super League γίνεται αύριο στις 18:30 και το παιχνίδι που είχε αναβληθεί στην 17η αγωνιστική ανάμεσα στον Αστέρα Τρίπολης και τον Ολυμπιακό.

Στο Κύπελλο Ιταλίας διεξάγονται οι 2 από τους 4 αγώνες της προημιτελικής φάσης, Ίντερ-Τορίνο (Τετάρτη, 22:00) και Αταλάντα-Γιουβέντους (Πέμπτη, 22:00).

Στο Κύπελλο Γερμανίας γίνονται επίσης 2 από τα 4 παιχνίδια της προημιτελικής φάσης, Λεβερκούζεν-Σαν Πάουλι (σήμερα, 21:45) και Χολστάιν Κίελ-Στουτγκάρδη (Τετάρτη, 21:45).

Στο Κύπελλο Ισπανίας διεξάγονται οι 4 προημιτελικοί, Αλμπαθέτε-Μπαρτσελόνα (σήμερα, 22:00), Αλαβές-Ρεάλ Σοσιεδάδ (Τετάρτη, 22:00), Βαλένθια-Αθλέτικ Μπιλμπάο (Τετάρτη, 22:00) και Μπέτις-Ατλέτικο Μαδρίτης (Πέμπτη, 22:00).

Στο League Cup Αγγλίας βγαίνει το ζευγάρι του τελικού. Στους αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης, σήμερα (22:00) η Άρσεναλ υποδέχεται την Τσέλσι και αύριο (22:00) η Μάντσεστερ Σίτι φιλοξενεί την Νιούκαστλ. Στα πρώτα ματς επικράτησαν η Άρσεναλ με 3-2 και η Μάντσεστερ Σίτι με 2-0.

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague με «20 & Κάρφωσες»* για τους «αιώνιους»

Στη Euroleague έχουμε μία ακόμα «διαβολοβδομάδα». Για την 26η αγωνιστική σήμερα, στις 18:00 ο Ολυμπιακός παίζει εκτός έδρας με το Ντουμπάι και στις 21:15 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στο ΟΑΚΑ τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Ακολουθούν τα παιχνίδια της 27ης αγωνιστικής. Την Πέμπτη (21:30) ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Βελιγράδι την Παρτιζάν και την Παρασκευή (21:15) ο Ολυμπιακός φιλοξενεί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Βίρτους Μπολόνια.

Πρώτο σουτ παίκτη (εύστοχο ή άστοχο)

Να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στο πρώτο λεπτό του αγώνα

Πρώτος πόντος στον αγώνα (δίποντο, τρίποντο ή ελεύθερη βολή)

Πρώτος Σκόρερ Αγώνα

Oμάδα που θα πετύχει το πρώτο εύστοχο τρίποντο

Οver/Under Eύστοχα τρίποντα

Over/Under Πόντοι/Ασίστ/Ριμπάουντ/Εύστοχα τρίποντα παικτών

