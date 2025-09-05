Νίκη με Over 1,5 η Εθνική Ομάδα με Λευκορωσία

Η Ουαλία κέρδισε με 0-1 το Καζακστάν και πέρασε το «διπλό» της. Δεν αποφύγαμε όμως τις 2 εκπλήξεις, την ήττα με 2-0 της Γερμανίας στη Σλοβακία και την εντός έδρας ισοπαλία με 1-1 της Ολλανδίας στον αγώνα με την Πολωνία. Είχαμε προτείνει τα 2 φαβορί με το Over 1,5. Μπήκαν 2 γκολ αλλά δεν κέρδισαν.

Στη μάχη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ μπαίνει σήμερα η Εθνική Ομάδα. Δίνει το θεωρητικά πιο εύκολο παιχνίδι της στον όμιλο, στο Καραϊσκάκη, με τη Λευκορωσία. Ο «άσος» της είναι χαμηλά, κάτι το αναμενόμενο. Λογικά δεν θα μείνει στο 1 γκολ η Εθνική Ομάδα. Θα πετύχει τουλάχιστον άλλο 1 για να μη ρισκάρει έως το τέλος. Ποντάρουμε στον «άσο» μαζί με το Over 1,5.

Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου μας η Δανία υποδέχεται στην Κοπεγχάγη την Σκωτία, πριν έρθει στην χώρα μας για να δώσει, τη Δευτέρα, το ντέρμπι με την Εθνική Ομάδα. Στην έδρα της είναι δυνατή και μπορεί να πάρει τη νίκη σ’ ένα ματς που αναμένεται να πάει κλειστά. Ο «άσος» είναι πιθανός.

Στην τριάδα συμπεριλάβαμε και 1 «διπλό» με καλή απόδοση, της Τσεχίας στον αγώνα με το Μαυροβούνιο. Δεν έχει περιθώρια για απώλεια βαθμών η Τσεχία αν θέλει να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Στον ίδιο όμιλο βρίσκεται η Κροατία η οποία ήδη έχει κερδίσει εντός έδρας με 5-1 την Τσεχία. Για να ελπίζουν οι Τσέχοι πρέπει να μην έχουν άλλη απώλεια, ενώ παράλληλα θέλουν να εξασφαλίσουν και τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα playoffs. Στην πρώτη αναμέτρησή τους με το Μαυροβούνιο επικράτησαν με 2-0.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

920 (21:45) ΔΑΝΙΑ-ΣΚΩΤΙΑ 1 1,55

922 (21:45) ΕΛΛΑΔΑ-ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ 1+OVER 1,5 1,40

926 (21:45) ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ-ΤΣΕΧΙΑ 2 1,71