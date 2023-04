Νίκη με Over 1,5 για τη Λιλ

Την Παρασκευή πέρασε από νωρίς το Goal/Goal στο ματς του Στρασβούργου με τη Λυών (το 1-1 έγινε στο 32’ και το τελικό 1-2 στο 36’). Το άλλο παιχνίδι που είχαμε προτείνει για Over ανάμεσα στην Μπόχουμ και την Ντόρτμουντ ήταν ισόπαλο 1-1 από το 7ο λεπτό. Χρειαζόμασταν άλλο 1 γκολ για να περάσει το Over αλλά δεν μπήκε παρότι η Ντόρτμουντ έχασε σωρεία ευκαιριών, της ακυρώθηκε γκολ και «φωνάζει» για 1 πέναλτι που δεν της δόθηκε. Κι όμως αυτό το ματς έγινε Under και όχι Over!

Πάμε στα σημερινά παιχνίδια. Στη Γερμανία η Λειψία είναι δυνατό φαβορί στο ματς με την Χοφενχάιμ. Την κέρδισε και στο Κύπελλο εντός έδρας με 3-1. Στο τελευταίο παιχνίδι στο γήπεδό της επικράτησε με 3-2 της Άουγκσμπουργκ. Η Χοφενχάιμ είχε πάρει τα πάνω της στις τελευταίες αγωνιστικές αλλά «προσγειώθηκε» με την εντός έδρας ήττα 1-3 από την Κολωνία. Πέρσι έχασε με 3-0 σε αυτό το γήπεδο. Ποντάρουμε στο Over 2,5.

Από τα πιο αμφίρροπα παιχνίδια στο γερμανικό πρωτάθλημα είναι αυτό που αρχίζει στις 19:30 ανάμεσα στη Σάλκε και τη Βέρντερ Βρέμης. Θέλει τη νίκη η γηπεδούχος αφού βρίσκεται στην προτελευταία θέση και κινδυνεύει με υποβιβασμό.

Η Βέρντερ έχει πάρει διαφορά ασφαλείας από τις επικίνδυνες θέσεις. Δύσκολη είναι η επιλογή του σημείου παρότι το κίνητρο βρίσκεται στην πλευρά της γηπεδούχου. Η φιλοξενούμενη θα «χτυπήσει» το ματς και μπορεί να πάρει αποτέλεσμα. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές να σκοράρουν γι’ αυτό επιλέξαμε το Goal/Goal, το οποίο ήρθε στις 2 πρόσφατες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Σάλκε (1-3, 1-4). Η Βέρντερ προέρχεται από 7 σερί Goal/Goal και Over!

Η τρίτη επιλογή μας είναι από τη Γαλλία με το συνδυασμό «άσου» και Over 1,5 στο παιχνίδι της Λιλ με την Αζαξιό. Θέλει να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο η Λιλ και λογικά δεν θα έχει πρόβλημα για να κερδίσει εντός έδρας την καταδικασμένη σε υποβιβασμό Αζαξιό. Ο «άσος» όπως αναμενόταν είναι χαμηλά και ανεβαίνει η απόδοσή του με το Over 1,5. Δεν θα αρκεστεί στο 1 γκολ η Λιλ, θα κυνηγήσει και δεύτερο για να «κλειδώσει» τη νίκη.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

300 (16:30) ΛΕΙΨΙΑ-ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ OVER 2,5 1,45

383 (18:00) ΛΙΛ-ΑΖΑΞΙΟ 1+OVER 1,5 1,40

424 (19:30) ΣΑΛΚΕ-ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ GOAL/GOAL 1,57