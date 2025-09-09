Νίκη με Ov 3,5 για τη Νορβηγία

Το Βέλγιο διέλυσε 6-0 το Καζακστάν το βράδυ της περασμένης Κυριακής και επιβεβαίωσε τον «1+Ov 3,5» σε απόδοση 2,00. Επίσης, η Σλοβακία σκόραρε στο 90’ και πήρε το «τρίποντο» κόντρα στο Λουξεμβούργο με 1-0. Το «2» έδινε 1,71. Την τριάδα μάς χάλασε η Τουρκία, η οποία δεν κατάφερε να βρει απάντηση ούτε μία φορά στα έξι γκολ που έφαγε από την Ισπανία (0-6)! Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται όλες από τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026.

ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΜΟΛΔΑΒΙΑ

Αναμέτρηση για τον 9ο όμιλο με τη Νορβηγία να βρίσκεται στην πρώτη θέση με 12 βαθμούς έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές. Η Μολδαβία από την άλλη, είναι ουραγός με μηδέν πόντους σε τέσσερις αγώνες και 2-14 γκολ. Επομένως, είναι απολύτως λογικό να πληρώνει ο «1» μόλις 1,03! Θα τον συνδυάσουμε με το Ov 3,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Η Νορβηγία έριξε πέντε γκολ στη Μολδαβία (5-0) στο ματς του πρώτου γύρου. Επίσης, νίκησε με Ov 3,5 στις 4/7 αναμετρήσεις της εντός – εκτός, ενώ στην έδρα της επικράτησε 3-0 της Ιταλίας στις 6 Ιουνίου.

ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ

Παιχνίδι για τον 6ο όμιλο με την Ουγγαρία να είναι δεύτερη πίσω από την πρωτοπόρο Πορτογαλία. Οι υποχρεώσεις τους βέβαια ξεκίνησαν το περασμένο Σάββατο όπου η γηπεδούχος έφερε 2-2 με την Ιρλανδία παρότι προηγήθηκε 2-0 και η φιλοξενούμενη διέσυρε 5-0 το αδύναμο Αζερμπαϊτζάν. Ιδιαίτερη η αποψινή βραδιά για τον Ρονάλντο, ο οποίος θέλει δύο γκολ για να γίνει ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε προκριματικά Μουντιάλ. Το «2» είναι στο 1,45 και το συνδυάζουμε με το Ov 1,5 για να ξεπεράσουμε το ψυχολογικό όριο του 1,50. Η Πορτογαλία το επιβεβαίωσε στα 6/9 κόντρα στην Ουγγαρία ανεξαρτήτως έδρας.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 416 ΝΟΡΒΗΓΙΑ – ΜΟΛΔΑΒΙΑ 1+OV 3,5 1,73

21.45 417 ΟΥΓΓΑΡΙΑ – ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2+OV 1,5 1,73