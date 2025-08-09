Νίκη με Ov 1,5 για την Μπόντο

Η Παλεστίνο επικράτησε 2-0 της Ικίκε χθες και επιβεβαίωσε το 1,70 στο Ov 1,5 στα γκολ της. Η Σοντερίσκε όμως δεν κατάφερε να βρει απάντηση στο τέρμα που δέχτηκε από τη Βίμποργκ στο 33ο λεπτό (0-1 τελικό). Από εκεί και πέρα τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Βελγίου, Α’ Νορβηγίας και Α’ Χιλής.

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ

Το ντέρμπι της πόλης του Μπριζ με τη γηπεδούχο να είναι το απόλυτο φαβορί προερχόμενη και από τη μεγάλη νίκη με 1-0 μέσα στη Σάλτσμπουργκ για το Τσάμπιονς Λιγκ. Στο πρωτάθλημα έχασε 2-1 στη Μαλίν την προηγούμενη αγωνιστική και δεν υπάρχει περιθώριο για νέο στραβοπάτημα. Επειδή ο «1» δίνει λιγότερο από 1,50 θα τον συνδυάσουμε με το Ov 1,5. Τον επιβεβαίωσε στις 2/2 συναντήσεις εντός – εκτός κόντρα στη Σερκλ Μπριζ και στα 3/4 ματς στην έδρα της ανεξαρτήτως αντιπάλου.

ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΡΟΜΣΟ

Η Μπόντο Γκλιμτ έφτασε στο «-1» από την πρωτοπόρο στην Α’ Νορβηγίας, Βίκινγκ έχοντας ένα ματς λιγότερο. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση μετρώντας έξι συνεχόμενες νίκες. Οι τέσσερις με Ov 1,5. Αυτό θα ποντάρουμε σήμερα, καθώς ο «1» δίνει κάτω από 1,50. Κέρδισε με Ov 1,5 τη νυν αντίπαλό της στα 2/3 ματς που την υποδέχτηκε. Το ίδιο συνέβη και στους 10/14 αγώνες ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης στο «σπίτι» της. Επίσης, η Τρόμσο διασύρθηκε με 4-1 από τη Ρόζενμποργκ στην τελευταία της εξόρμηση.

ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ – ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ

Τρίτο φαβορί που ποντάρει η στήλη απόψε και αυτό σε συνδυασμό με το Ov 1,5 είναι η Ουνιβερσιδάδ ντε Τσίλε, η οποία το επιβεβαίωσε στα 4/5 εντός έδρας παιχνίδια της ανεξαρτήτως αντιπάλου, καθώς και στα 4/5 μέσα – έξω κόντρα στη Ουνιόν Εσπανιόλα. Η φιλοξενούμενη χάνεται μακριά από τη βάση της. Προέρχεται από οκτώ σερί ήττες. Οι πέντε στο πρωτάθλημα και στις τρεις εξ αυτών σημειώθηκαν και τουλάχιστον δύο τέρματα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 281 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ 1+OV 1,5 1,73

20.15 342 ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ – ΤΡΟΜΣΟ 1+OV 1,5 1,53

22.00 374 ΟΥΝ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ – ΟΥΝ. ΕΣΠΑΝΙΟΛΑ 1+OV 1,5 1,57