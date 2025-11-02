Νίκη με Ov 1,5 για Βίκινγκ, Ίντερ

Το Σάββατο δεν κύλισε καθόλου καλά για τη στήλη, καθώς δεν πέρασε καμία από τις επιλογές της. Συγκεκριμένα, η Νίκη Βόλου έμεινε στο 0-0 με τον Νέστο Χρυσούπολης. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε 1-0 από τον Βόλο και η Σερβέτ 4-2 από τη Βίντερτουρ! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ισπανίας, Α’ Ιταλίας και Α’ Νορβηγίας.

ΒΕΡΟΝΑ – ΙΝΤΕΡΗ Βερόνα δεν κατάφερε να πάρει έστω τον βαθμό από την Κόμο (1-3) και παρέμεινε χωρίς νίκη στο πρωτάθλημα. Η Ίντερ από την άλλη, δε δυσκολεύτηκε να κάμψει την αντίσταση της Φιορεντίνα με 3-0. Αυτή ήταν η όγδοη νίκη της στα τελευταία εννέα παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Οι επτά από τις οκτώ ήταν με Ov 1,5 γκολ στον αγώνα. Το ίδιο συνέβη και στις 4/5 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Επομένως, θα ποντάρουμε το «2» μαζί με το Ov 1,5 για να δώσει πάνω από το 1,50.

ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ – ΒΙΚΙΝΓΚ

Πλησιάζουμε στο τέλος της σεζόν στη Νορβηγία με τη Στρόμσγκοντσετ να είναι στο «-11» από την απευθείας παραμονή και στο «-5» από τα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού. Την ίδια ώρα η Βίκινγκ βρίσκεται στο «-2» από την πρωτοπόρο Μπόντο Γκλιμτ, η οποία υπέστη ήττα – σοκ χθες με 3-1 από τη Βαλερένγκα! Επομένως, με «τρίποντο» σήμερα θα τη ρίξει από την κορυφή. Θα το συνδυάσουμε με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Το επιβεβαίωσε στους 4/5 αγώνες εντός – εκτός και στις 2/3 εξορμήσεις της. Επίσης, η γηπεδούχος έχασε με Ov 1,5 στα 3/4 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 9/13 στη δική της.

ΜΠΕΤΙΣ – ΜΑΓΙΟΡΚΑ

Η Μπέτις μπήκε… μουδιασμένα στο ματς με την Ατλέτικο με αποτέλεσμα να δεχτεί δύο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Εμφανίστηκε μεταμορφωμένη στην επανάληψη και είχε κλασικές ευκαιρίες τουλάχιστον για να μειώσει. Διακόπηκε έτσι το αήττητο σερί των οκτώ αγώνων χωρίς ήττα. Μεσοβδόμαδα διέλυσε 7-1 την ερασιτεχνική Πάλμα ντε Ρίο στο Κύπελλο, αλλά δεν το λαμβάνουμε υπόψη. Είναι σε θέση να ξεπεράσει το εμπόδιο της Μαγιόρκα έχοντας μαζί της και την παράδοση, αφού την κέρδισε στα 3/4 που την υποδέχτηκε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

13.30 498 ΒΕΡΟΝΑ – ΙΝΤΕΡ 2+OV 1,5 1,73

15.30 524 ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ – ΒΙΚΙΝΓΚ 2+OV 1,5 1,62

22.00 639 ΜΠΕΤΙΣ – ΜΑΓΙΟΡΚΑ 1 1,60.