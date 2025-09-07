Νίκες με Over για Γερμανία και Ολλανδία

Πέρασαν χτες οι 2 επιλογές μας από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων με το Over στο ματς Αρμενία-Πορτογαλία 0-5 (1,44) και το Goal/Goal στον αγώνα Ιρλανδία-Ουγγαρία 2-2 (1,88)!

Μία τριάδα από τα προκριματικά του Mundial ξεχωρίσαμε από το σημερινό πρόγραμμα. Η Ολλανδία έμεινε στο 1-1 με την Πολωνία στην πρεμιέρα του ομίλου της και δεν έχει περιθώρια για απώλειες, ειδικά σε ματς σαν κι αυτό με τη Λιθουανία. Λογικά θα πάρει τη νίκη. Θα κυνηγήσει και το μεγάλο σκορ για την περίπτωση τελικής ισοβαθμίας της με την Πολωνία. Ποντάρουμε στο «διπλό» μαζί με το Over.

Σε ακόμα πιο δύσκολη θέση από την Ολλανδία βρίσκεται η Γερμανία, μετά την ήττα της με 2-0 στη Σλοβακία. Είναι πιθανό να ξεσπάσει στη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία έκανε καλό ξεκίνημα με την εκτός έδρας νίκη 1-3 κόντρα στο Λουξεμβούργο. Το Over έχει τύχη και σε αυτό το ματς και το συνδυάζουμε με τον «άσο» της Γερμανίας.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει το παιχνίδι της Τουρκίας με την Ισπανίας. Και οι 2 πέτυχαν εκτός έδρας νίκες στην πρεμιέρα του ομίλου. Η Τουρκία κέρδισε με 2-3 τη Γεωργία και η Ισπανία με 0-3 τη Βουλγαρία. Για να ελπίζει να πάρει την πρώτη θέση η Τουρκία πρέπει να κερδίσει το σημερινό ματς. Η Ισπανία όμως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και είναι φαβορί για τη νίκη. Και οι ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ. Πάμε με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΗ

319 (19:00) ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ-ΟΛΛΑΝΔΙA 2+OVER 1,47

325 (21:45) ΓΕΡΜΑΝΙΑ-ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1+OVER 1,48

328 (21:45) ΤΟΥΡΚΙΑ-ΙΣΠΑΝΙΑ OVER 1,60