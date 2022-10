Νίκες με Over 1,5 για τρία φαβορί

Η Λωζάνη κέρδισε με 2-1 την Ξαμάξ και ο συνδυασμός του «άσου» με το Over 2,5 μας έδωσε απόδοση 1,98. Η Χοφενχάιμ έκανε πάρτι στην έδρα της Σάλκε. Πέτυχε 3 γκολ και επιβεβαίωσε το Over. Δεν βγήκε όμως το ρίσκο με τον συνδυασμό του Over με το Goal. Η Σάλκε για πρώτη φορά στην έδρα της δεν κατάφερε να σκοράρει και μας «χάλασε» τη δυάδα.

Οι επιλογές από το σαββατιάτικο κουπόνι είναι με 3 δυνατά φαβορί από την Ισπανία, την Αγγλία και την Ελλάδα, τα οποία τα συνδυάζουμε με το Over 1,5 για να ανέβουν οι αποδόσεις τους. Θέλουμε δηλαδή οποιαδήποτε νίκη τους εκτός από αυτήν με σκορ 1-0.

Η Βαλένθια έχει πάρει τα πάνω της. Προέρχεται από το «διπλό» (1-2) στην Οσασούνα και συμπλήρωσε 3 αγωνιστικές αήττητη με 2 νίκες και 1 ισοπαλία. Λογικά θα συνεχίσει το σερί κόντρα στην ουραγό Έλτσε, η οποία έχει μόνο ήττες στα 4 εκτός έδρας παιχνίδια της με 1-12 τέρματα. Και οι 4 ήττες της σημειώθηκαν με Over 2,5. Παίρνουμε μικρότερο ρίσκο με το Over 1,5 καλύπτοντας και το 2-0 της Βαλένθια.

Η Τότεναμ βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη στην Premier League και το Champions League. Είναι φαβορί και στο εντός έδρας ματς με την Έβερτον. Από την ήττα με 1-2 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προέρχεται η φιλοξενούμενη. Κάνει τις ζημιές της και δεν χάνει εύκολα ακόμα και στα εκτός έδρας ματς. Πέρσι πάντως γνώρισε τη συντριβή με 5-0 από την Τότεναμ. Ο «άσος» είναι χαμηλά αλλά αξίζει να παιχτεί αν συνδυαστεί με το Over 1,5.

Ο Άρης δεν ήταν καλός στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και έχασε εύκολα με 0-2. Δεν έχει σταθερότητα στην απόδοσή του. Είχε κερδίσει με ανατροπή 2-1 τον Ολυμπιακό και μετά έχασε με 2-0 από τον Βόλο. Ήρθε και η ήττα από την ΑΕΚ για να βαρύνει το κλίμα.

Χρειάζεται μία νίκη για να ανακάμψει και ο ουραγός Ιωνικός δείχνει να είναι ο ιδανικός αντίπαλος. Μόνο ήττες εκτός έδρας έχει η ομάδα της Νίκαιας με συντελεστή τερμάτων 2-10. Μόνο στο πρώτο παιχνίδι, στην ήττα με 1-0 από τον Παναθηναϊκό, δέχτηκε λιγότερα από 2 γκολ. Ακολούθησαν οι ήττες από τον Ολυμπιακό με 3-1, τον Βόλο με 2-0 και την ΑΕΚ με 4-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

284 (17:15) ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΕΛΤΣΕ 1+OVER 1,5 1,72

315 (19:30) ΤΟΤΕΝΑΜ-ΕΒΕΡΤΟΝ 1+OVER 1,5 1,78

1020 (20:30) ΑΡΗΣ-ΙΩΝΙΚΟΣ 1+OVER 1,5 1,81