Νίκες για Κόμο και Ρίζεσπορ

Πέρασαν και τα τρία G/G που επιλέξαμε χθες. Το Λεβάντε – Μπέτις έληξε 2-2 και η απόδοση ήταν 1,74. Επίσης, σκόραραν αμφότερες οι ομάδες και στο Γκρασχόπερς – Λωζάνη (3-1). Το G/G εδώ έδινε 1,60. Τέλος, συνέβη το ίδιο και στο Μπρεστ – Παρί (1-2). Η τιμή του G/G ήταν επίσης, 1,60. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ιταλίας και Α’ Τουρκίας.

ΡΙΖΕΣΠΟΡ – ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ

Πέμπτη αγωνιστική στην Α’ Τουρκίας, αμφότερες οι ομάδες παραμένουν χωρίς «τρίποντο». Η Ρίζεσπορ έχει δώσει τρία παιχνίδια, έχασε από Γκεζτέπε και Γαλατάσαραϊ με 3-0 και 3-1 αντιστοίχως, ενώ έφερε ενδιάμεσα 0-0 με την Αλάνιασπορ. Η Γκεντσλέρ από την πλευρά της, ηττήθηκε και στα τέσσερα ματς της προκαλώντας ανησυχία στους οπαδούς της. Συγκριμένα, υπέκυψε σε Σαμσουνσπόρ (1-2), Αντάλιασπορ (0-1), Γκαζιαντέπ (1-2) και Φενέρμπαχτσε (1-3). Η γηπεδούχος επικράτησε της φιλοξενούμενης τις τρεις από τις τελευταίες τέσσερις φορές που την υποδέχτηκε. Το ρόστερ της είναι καλύτερο και πιστεύουμε ότι απόψε θα πάρει την πρώτη της νίκη.

ΚΟΜΟ – ΤΖΕΝΟΑ

Τρίτη αγωνιστική στο Καμπιονάτο με την Κόμο να έχει μία νίκη επί της ισχυρής Λάτσιο με 2-0 και μία εκτός έδρας ήττα 1-0 από την Μπολόνια, η οποία πέρυσι συμμετείχε στη Phase League του Τσάμπιονς Λιγκ. Επίσης, κέρδισε 3-1 τη Σουντιρόλ στο Κύπελλο. Η Τζένοα από την πλευρά της, έφερε 0-0 με τη Λέτσε στην πρεμιέρα και ηττήθηκε 1-0 από τη Γιουβέντους τη δεύτερη αγωνιστική. Στο Κύπελλο επικράτησε άνετα 3-0 της υποδεέστερης Βιτσέντζα. Η γηπεδούχος ενισχύθηκε αρκετά στη μεταγραφική περίοδο ώστε να πρωταγωνιστήσει φέτος. Διαθέτει καλύτερο σύνολο και θα ποντάρουμε να κατακτήσει το «τρίποντο». Το έκανε στην περσινή μεταξύ τους αναμέτρηση στην έδρα της με 1-0. Μπορεί να το επαναλάβει απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 813 ΡΙΖΕΣΠΟΡ – ΓΚΕΝΤΣΛΕΡ 1 1,63

21.45 825 ΚΟΜΟ – ΤΖΕΝΟΑ 1 1,66