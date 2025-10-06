Μεγάλος νικητής κέρδισε 102.445 ευρώ στο Πάμε Στοίχημα!

Μεγάλα κέρδη σε χιλιάδες νικητές μοιράζει κάθε μέρα το Πάμε Στοίχημα του ΟΠΑΠ. Ο μεγάλος νικητής της εβδομάδας, σε κατάστημα του ΟΠΑΠ στην Αλεξανδρούπολη, κέρδισε 102.445,36 ευρώ!

Επέλεξε το στοίχημα «Τελικό Αποτέλεσμα» σε 15 αγώνες από την πρώτη κατηγορία της Φινλανδίας και της Ιρλανδίας, τη δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ολλανδίας, της Ελβετίας, της Φινλανδίας και της Αυστρίας, την τρίτη κατηγορία της Γαλλίας και της Γερμανίας και έπαιξε το σύστημα 13-14-15.

Τον Σεπτέμβριο του 2025 οι παίκτες του Πάμε Στοίχημα κέρδισαν περισσότερα από 119 εκατομμύρια ευρώ. Την τελευταία εβδομάδα, από τις 23 έως τις 29 Σεπτεμβρίου του 2025, τα κέρδη ξεπέρασαν τα 32 εκατομμύρια ευρώ.

Στο Πάμε Στοίχημα-Ιπποδρομίες, την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, στο Σκορ 6 από το Fairview, ένας νικητής κέρδισε 2.138 ευρώ.