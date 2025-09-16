Με παράδοση η Άρσεναλ

Η Ρίζεσπορ σκόραρε στο 93’, η Γκεντσλέρ έχασε πέναλτι στο 99’ και η γηπεδούχος επικράτησε τελικά με 1-0. Η νίκη της πλήρωνε 1,63. Η Κόμο πάλι, κέρδιζε 1-0 έως το 88’ όπου έμεινε με 10 παίκτες. Κλείστηκε στα καρέ της και ισοφαρίστηκε στο 92’ από την Τζένοα στο τελικό 1-1. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την έναρξη της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΑΡΣΕΝΑΛ

Η Μπιλμπάο υπέστη την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα και μάλιστα εντός έδρας με 1-0 από την Αλαβές. Παρουσίασε σημαντικά προβλήματα στη δημιουργία. Της κόστισε η απουσία του Νίκου Ουίλιαμς, ο οποίος θα λείψει και από το αποψινό ματς. Επίσης, έχει και 3-4 απώλειες στην ανασταλτική της γραμμή. Η Άρσεναλ έρχεται… καυτή από το άνετο 3-0 επί της Νότιγχαμ. Έχει δεχτεί μόλις ένα γκολ σε τέσσερις αγωνιστικές στην Πρέμιερ, ενώ είχε την καλύτερη άμυνα στο πρωτάθλημα τις δύο προηγούμενες σεζόν. Η δύναμή της είναι εκεί, καθώς και στις στατικές φάσεις. Επίσης, μετράει πέντε συνεχόμενες νίκες επί ισπανικών συλλόγων και 7-1-1 στα τελευταία εννέα ματς μαζί τους. Επιπλέον, κέρδισε τα 16 από τα 22 πιο πρόσφατα παιχνίδια στο Τσάμπιονς Λιγκ σε επίπεδο ομίλων και League Phase. Είναι σε θέση να φύγει με το «2» από την Ισπανία.

ΤΟΤΕΝΑΜ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ

Η Τότεναμ έχει κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα στην Πρέμιερ Αγγλίας μετρώντας 3-0-1. Σε όλες τις νίκες δε δέχτηκε γκολ κάτι πρωτόγνωρο για το μενταλιτέ της. Η Βιγιαρεάλ από την άλλη, υπέστη το περασμένο Σάββατο την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα από την Ατλέτικο (0-2). Ήταν και το πρώτο παιχνίδι που δεν κατάφερε να βρει τον δρόμο για τα δίχτυα φέτος. Η ποιότητά της πάντως από τη μέση και μπροστά δεν αμφισβητείται από κανέναν και πιστεύουμε ότι είναι σε θέση να σκοράρει στο Λονδίνο. Η Τότεναμ από την πλευρά της, σημείωσε τουλάχιστον ένα τέρμα στους 15 από τους τελευταίους 16 ευρωπαϊκούς αγώνες της!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 840 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,85

22.00 881 ΤΟΤΕΝΑΜ – ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ G/G 1,66