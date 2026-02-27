Λογικό φαβορί η Κόρτραϊκ

Το G/G του 1,71 στο Γκενκ – Ντιναμό Ζάγκρεμπ πέρασε χθες, καθώς το ματς έληξε 1-3 στην κανονική διάρκεια. Επίσης, βγήκε και το 1,55 του G/G ή Over στο Λωζάνη – Όλομουτς (1-2). Την τριάδα μάς χάλασε ο «1+Ov 1,5» της Μπολόνια, η οποία κέρδισε με 1-0 την Μπραν. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Β’ Αυστρίας και τη Β’ Βελγίου.

ΧΕΡΤΑ ΒΕΛΣ – ΑΝΤΜΙΡΑ

Η Αντμίρα προπορεύεται (μαζί με την Αούστρια Λουστενάου) στη Β’ Αυστρίας στηριζόμενη στη δυνατή της έδρα. Μακριά από αυτή παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα. Ως εκ τούτου, παρότι είναι λογικό φαβορί στη 13η Χέρτα Βελς δε θα ποντάρουμε το «2», αλλά θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στην πιο πρόσφατη μεταξύ τους αναμέτρηση στη γηπεδούχο. Επίσης, η Χέρτα Βελς μετράει 8/10 εντός – εκτός και 4/6 στη βάση της. Η Αντμίρα από την άλλη, έχει 10 συνεχόμενα μέσα – έξω, ενώ ήταν G/G ή Over και οι 9/11 φετινές εξορμήσεις της σε πρωτάθλημα και Κύπελλο!

ΚΟΡΤΡΑΪΚ – ΡΦΚ ΛΙΕΓΗΣ

Η Κόρτραϊκ βρίσκεται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα στη Β’ Βελγίου έχοντας απόσταση έξι βαθμών από την 3η Λόμελ. Οι δύο πρώτοι ανεβαίνουν απευθείας και το τρίτο εισιτήριο το παίρνει η νικήτρια στα μπαράζ των ομάδων που θα τερματίσουν στις θέσεις 3-6. Η γηπεδούχος έχει ένα ματς λιγότερο από τη Λόμελ, οπότε με νίκη απόψε θα ανεβάσει τη διαφορά στο «+9». Η έδρα της είναι η δεύτερη καλύτερη στην κατηγορία με 10-1-1! Σε αυτή έχει επτά συνεχόμενες νίκες και είναι σε θέση να προσθέσει άλλη μία τώρα κόντρα στην ΡΦΚ Λιέγης. Η φιλοξενούμενη βρίσκεται στο παιχνίδι των μπαράζ ανόδου και στο «+8» από την 7η Έουπεν. Μακριά από τη βάση της όμως χάνει μέρος της δυναμικότητάς της έχοντας 1-3-3 στις τελευταίες επτά εξόδους. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην Κόρτραϊκ, η οποία «δαγκώνει» στην έδρα της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 132 ΧΕΡΤΑ ΒΑΛΣ – ΑΝΤΜΙΡΑ G/G ή OV 1,60

21.00 159 ΚΟΡΤΡΑΪΚ – ΡΦΚ ΛΙΕΓΗΣ 1 1,63