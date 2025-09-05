Λογικά φαβορί Ισραήλ και Κροατία

Η Ισπανία έβγαλε από το 38ο λεπτό χθες το «2+Over» του 1,60 με τη Βουλγαρία (3-0). Επίσης, το Βέλγιο έριξε έξι γκολ στο Λιχτενστάιν (6-0) παρότι στο ημίχρονο κέρδιζε με το πενιχρό 1-0! Εδώ είχαμε ποντάρει το Ov 4,5 που έδινε 1,70. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και από το σημερινό κουπόνι. Προέρχονται αμφότερες από τα προκριματικά της ευρωπαϊκής ζώνης για το Μουντιάλ του 2026.

ΜΟΛΔΑΒΙΑ – ΙΣΡΑΗΛ

Αναμέτρηση για τον 9ο όμιλο με τη Μολδαβία να είναι ουραγός με μηδέν βαθμούς έπειτα από τρεις αγώνες και το Ισραήλ να βρίσκεται στη 2η θέση με έξι πόντους. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν και στην προκριματική φάση του προηγούμενου Μουντιάλ όπου το Ισραήλ κέρδισε και στα δύο ματς (4-1 και 2-1). Είναι λογικό φαβορί και απόψε, καθώς η γηπεδούχος αποδεικνύεται η χειρότερη ομάδα του ομίλου. Επίσης, προέρχεται από πέντε συνεχόμενες ήττες σε επίσημα και φιλικά παιχνίδια με 2-12 απολογισμό τερμάτων. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 4/5 νίκες ανεξαρτήτως έδρας. Η τελευταία ήταν στο φιλικό με τη Σλοβακία, η οποία κέρδισε χθες 2-0 τη Γερμανία! Το επόμενο παιχνίδι της είναι με την πανίσχυρη Ιταλία, οπότε, το «τρίποντο» αποτελεί αυτοσκοπό απόψε για το συγκρότημα του Σιμόν. Μαζί του έχει και την παράδοση, αφού κέρδισε τη νυν αντίπαλό του στα 4/5 μέσα – έξω.

ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ – ΚΡΟΑΤΙΑ

Παιχνίδι για τον 12ο όμιλο με τα Νησιά Φερόε να έχουν τρεις βαθμούς έπειτα από τρία ματς και την Κροατία έξι μετά από δύο αγώνες. Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες και αναμενόμενο το 1,20 στο «διπλό». Οι Κροάτες άλλωστε προέρχονται από το εντυπωσιακό 5-1 επί της πρωτοπόρου Τσεχίας. Επίσης, στην πρεμιέρα του ομίλου είχαν ρίξει επτά γκολ στο αδύναμο Γιβραλτάρ. Επειδή πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων, θα ψάξουν απόψε μία νίκη με αρκετά γκολ. Επομένως, θα συνδυάσουμε το «διπλό» με το Over.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 927 ΜΟΛΔΑΒΙΑ – ΙΣΡΑΗΛ 2 1,55

21.45 928 ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ – ΚΡΟΑΤΙΑ 2+ OVER 1,73