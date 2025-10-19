Κόντρα τον Παναθηναϊκό

Η Κλαμπ Μπριζ πέρασε 1-0 από τη Λέουβεν χθες και επιβεβαίωσε το 1,51 στο «2». Επίσης, έγινε G/G ή Over το ΚΠΡ – Μίλγουολ (1-2). Η απόδοση εδώ ήταν 1,67. Αυτό που χάλασε την τριάδα ήταν το G/G στο Ρόδεραμ – Λέιτον Όριεντ (1-0) με τη φιλοξενούμενη να χάνει ευκαιρίες για να σκοράρει. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για απόψε. Προέρχονται από τις Σούπερ Λιγκ, Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας και Α’ Δανίας.

ΤΟΤΕΝΑΜ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

Ντέρμπι στην Πρέμιερ Λιγκ με την Τότεναμ να έχει βγει φαβορί, αλλά η παράδοση δεν είναι με το μέρος της, αφού έχασε στα 3/5 εντός έδρας ματς από την Άστον Βίλα. Θα πάμε λοιπόν στο G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις 4/5 συναντήσεις τους στο Λονδίνο. Επίσης, η γηπεδούχος έχει τρία συνεχόμενα εντός – εκτός και σκόραρε στα 4/5 φετινά στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 4/6 μέσα – έξω και 2/3 μακριά από τη βάση της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις τελευταίες τρεις εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις.

ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ – ΑΑΡΧΟΥΣ

Σούπερ ντέρμπι με την Άαρχους να εντυπωσιάζει μέχρι τώρα, καθώς είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα έχοντας οκτώ συνεχόμενες νίκες! Το μεγάλο όνομα του ζευγαριού βέβαια είναι η Μπρόντμπι η οποία βρίσκεται στο «-5» από την πρωτοπόρο. Θα επιλέξουμε το G/G, το οποίο έφεραν στους 3/4 μεταξύ τους αγώνες στη γηπεδούχο. Επίσης, η Μπρόντμπι μετράει 5/7 G/G μέσα – έξω και τέσσερα συνεχόμενα στην έδρα της. Η Άαρχους από την άλλη, έχει 10/13 ανεξαρτήτως έδρας φέτος και βρήκε δίχτυα στις 6/7 εξόδους στη σεζόν.

ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Ντέρμπι στη Σούπερ Λιγκ με τον Άρη να βάζει παραδοσιακά δύσκολα εντός έδρας στον Παναθηναϊκό, καθώς δεν έχασε στα 5/8 που τον υποδέχτηκε. Επίσης, «τρέχει» σερί 4-1-1 ανεξαρτήτως έδρας και 2-1-1 στη βάση του. Γι’ αυτό θα ποντάρουμε τουλάχιστον να μην ηττηθεί απόψε από τη φιλοξενούμενη, η οποία έχει 2-2-2 στις έξι φετινές εξορμήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης, είναι και λίγο αποσυντονισμένη από το θέμα του προπονητή, καθώς επίκειται αλλαγή στην άκρη του πάγκου.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 697 ΤΟΤΕΝΑΜ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ G/G 1,67

17.00 713 ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ – ΑΑΡΧΟΥΣ G/G 1,60

19.30 758 ΑΡΗΣ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 1Χ (Δ.Ε.) 1,60