Κερδίζει η Σάντερλαντ

Ο Άγιαξ σημείωσε δύο γκολ χθες το μεσημέρι με την Εξέλσιορ (2-2). Το Ov 1,5 του έδινε 1,62. Επίσης, πέρασε και το «2+Un 4,5» της Ίντερ στο 1,67, καθώς επικράτησε 2-0 της Κρεμονέζε. Την τριάδα χάλασε η Ρέιντζερς, η οποία κόλλησε στο 0-0 με τη Χιμπέρνιαν. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ Αγγλίας και την Α’ Πορτογαλίας.

ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ – ΜΠΕΡΝΛΙ

Η Σάντερλαντ παρουσιάζει διακυμάνσεις στην απόδοσή της μέσα στο 2026, αλλά είναι η μοναδική αήττητη εντός έδρας ομάδα στην Πρέμιερ Λιγκ (6-5-0)! Έχασε από τη Γουέστ Χαμ την προηγούμενη αγωνιστική και θέλει να επιστρέψει στις νίκες τώρα απέναντι στην προτελευταία Μπέρνλι. Η φιλοξενούμενη μετράει 14 ματς χωρίς «τρίποντο» και απέχει 10 βαθμούς από τη σωτηρία. Οι ελπίδες της για αποφυγή του υποβιβασμού είναι μόνο μαθηματικές. Επίσης, παρουσιάζεται τελείως αδύναμη μακριά από τη βάση της, καθώς μετράει 8/11 ήττες. Την περιμένει λοιπόν δύσκολο βράδυ στην ισχυρή Σάντερλαντ.

ΚΑΖΑ ΠΙΑ – ΠΟΡΤΟ

Η αναμέτρηση διεξάγεται σε ουδέτερη έδρα. Η Πόρτο είναι το απόλυτο φαβορί στο ζευγάρι και το «2» πληρώνει 1,30. Αυτό είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 για τη στήλη και θα το συνδυάσουμε με το Un 4,5, ώστε να ανεβάσουμε την απόδοση. Η φιλοξενούμενη έδωσε ματς για το Γιουρόπα Λιγκ την περασμένη Πέμπτη (κέρδισε 3-1 τη Ρέιντζερς) και δε θέλει να επιβαρυνθεί περισσότερο. Θα ψάξει λοιπόν μία νίκη με όσο το δυνατόν λιγότερη καταπόνηση. Εξάλλου, κέρδισε και σημειώθηκαν κάτω από πέντε γκολ στις 2/2 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Γίνεται το ματς σε ουδέτερο, αλλά απέχει μόλις 80 χλμ. από τη φυσική έδρα της Κάζα Πία. Επίσης, η πρωτοπόρος του πορτογαλικού πρωταθλήματος επικράτησε με Un 4,5 στα 7/8 παιχνίδια εντός – εκτός και στις 12/15 εξορμήσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Επιπλέον, η γηπεδούχος έχασε με Un 4,5 στα 2/3 μέσα – έξω.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 585 ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ – ΜΠΕΡΝΛΙ 1 1,79

22.45 590 ΚΑΖΑ ΠΙΑ – ΠΟΡΤΟ 2+UN 4,5 1,57