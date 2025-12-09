Κερδίζει η Ίντερ

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έκανε… περίπατο στη Γουλβς (4-1) χθες και επιβεβαίωσε το «2» του 1,68. Η Μπρόντμπι όμως, ηττήθηκε 2-1 από τη Βέιλε. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από την έκτη αγωνιστική στο Τσάμπιονς Λιγκ.

ΜΠΑΓΕΡΝ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.

Οι δύο ομάδες βρίσκονται μέσα στην πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16». Μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας και η Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) αναμένεται να πάρει εύκολα ή δύσκολα το «τρίποντο». Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας (Πορτογαλία) κατεβαίνει χωρίς κανένα άγχος και είναι σε θέση να βρει δίχτυα στο Μόναχο. Άλλωστε, σκόραρε στα τελευταία 21 ευρωπαϊκά παιχνίδια της! Οπότε θα πάμε στο G/G, το οποίο έφερε στις 3/3 εξορμήσεις, ενώ σημείωσε έστω και ένα τέρμα και στις 11 φετινές εξόδους σε όλες τις διοργανώσεις! Το ίδιο συνέβη και στην πιο πρόσφατη επίσκεψή της στην έδρα της γηπεδούχου. Η Μπάγερν από την πλευρά της, έχει 6/7 G/G εντός – εκτός και 2/2 στη βάση της όπου πέτυχε πάνω από δύο γκολ στους 9/9 αγώνες την τρέχουσα σεζόν!

ΙΝΤΕΡ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ

Το κλίμα στο εσωτερικό της Λίβερπουλ (Αγγλία) διαταράχτηκε για τα καλά, μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του σταρ Σαλάχ εναντίον του προπονητή Σλοτ. Ο τελευταίος τον άφησε εκτός αποστολής για το σημερινό ματς με την Ίντερ (Ιταλία), κάτι που κάνει ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον αγγλικό σύλλογο, ο οποίος αδυνατεί να βρει τα πατήματά του. Βρίσκεται εκτός της πρώτης οκτάδας και η πίεση είναι μεγάλη. Η Ίντερ από την άλλη, είναι σε εξαιρετική κατάσταση έχοντας 14-0-3 στα τελευταία 17 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 8/9 νίκες στη βάση της. Επίσης στο Τσάμπιονς Λιγκ «τρέχει» σερί 15-3-0 στο σπίτι» της! Επομένως, μπορεί να πάρει το «τρίποντο» απόψε απέναντι στην αποπροσανατολισμένη Λίβερπουλ.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 818 ΜΠΑΓΕΡΝ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. G/G 1,85

22.00 861 ΙΝΤΕΡ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 1 2,00