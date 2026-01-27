Ισχυρή εντός έδρας η Κάρντιφ

Η Γκρόνιγκεν έχασε εντός έδρας με 2-1 από τη Φορτούνα την Κυριακή το απόγευμα. Επίσης, δεν έγινε G/G ή Over το ΟΦΗ – Παναιτωλικός (1-0). Τέλος, δεν πέρασε ούτε το G/G στο Λα Κορούνια – Σανταντέρ (0-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ και Β’ Αγγλίας.

ΚΑΡΝΤΙΦ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ

Η Κάρντιφ είναι πρωτοπόρος στην Α’ Αγγλίας έχοντας μία διαφορά 10 βαθμών από την 3η θέση. Το ματς με την Μπάρνσλεϊ είναι εξ αναβολής, οπότε με «τρίποντο» θα πάει στο «+13» και θα έρθει πιο κοντά στην Τσάμπιονσιπ. Η φιλοξενούμενη βρίσκεται στο «+4» από την επικίνδυνη ζώνη και ο μοναδικός της στόχος είναι η αποφυγή του υποβιβασμού. Είναι σε περίοδο κάμψης έχοντας 1-2-4 στα τελευταία επτά ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και 0-2-3 στα πέντε πιο πρόσφατα μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, έχασε στις 3/4 επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της. Η γηπεδούχος διαθέτει την καλύτερη έδρα της κατηγορίας με 11-1-2. Επιπλέον, έχει σε αυτή 8/9 νίκες στο πρωτάθλημα. Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει άλλη μία απόψε.

ΚΕΜΠΡΙΤΖ – ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ

Η Κέμπριτζ είναι στην 4η θέση στη Β’ Αγγλίας, αλλά ισοβαθμεί με τη Μίλτον Κέινς Ντονς, η οποία βρίσκεται στην 3η θέση δίνει το τελευταίο εισιτήριο για την Α’ Αγγλίας. Έχει την ευκαιρία απόψε να την ξεπεράσει, αφού το ματς με τη Σριούσμπερι είναι εξ αναβολής. Η φιλοξενούμενη απέχει μόλις δύο βαθμούς από την επικίνδυνη ζώνη και όλα δείχνουν ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος για την αποφυγή του υποβιβασμού. Πληρώνει το γεγονός ότι χάνει μεγάλο μέρος της δυναμικότητάς της όταν φεύγει από την έδρα της, καθώς έχει 1-3-9! Η γηπεδούχος είναι ισχυρή στη δική της (9-3-1). Επίσης, κέρδισε σε αυτή τη νυν αντίπαλό της τις 2/3 φορές που την υποδέχτηκε. Μπορεί να το επαναλάβει απόψε.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 815 ΚΑΡΝΤΙΦ – ΜΠΑΡΝΣΛΕΪ 1 1,68

21.45 825 ΚΕΜΠΡΙΤΖ – ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ 1 1,64