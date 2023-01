Η Φόρεστ Γκριν… μπάζει νερά εκτός έδρας

Ο Τέτε της Φούλαμ επιβεβαίωσε σε απόδοση 1,57 τα τάκλιν που θέλαμε (έκανε τρία). Το Ίντερ – Εμπολι, όμως, όχι μόνο δεν ήρθε Over, αλλά έχασε κιόλας η γηπεδούχος 1-0. Έπαιξε βέβαια ρόλο σε αυτό ότι αγωνίστηκε από το 40’ με παίκτη λιγότερο. Όταν πάντως το φαβορί του 1,25 ολοκληρώνει το 90λεπτο με μία τελική στην εστία, δεν πηγαίνεις ταμείο ούτε με GPS!

Το κουπόνι είναι ως έναν βαθμό μη ελκυστικό στο τριήμερο που έχουμε μπροστά μας. Οι επιλογές μας απόψε προέρχονται από Α’ και Νασιονάλ Αγγλίας.

ΜΠΟΛΤΟΝ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ

Η Μπόλτον (4η) προσφέρεται ορθώς σε τιμές μεγάλου φαβορί (στο 1,45 – 1,48 μέσο όρο) με την ουραγό στην Α’ Αγγλίας. Δεν θα μας προξενούσε εντύπωση εάν έβγαινε ο «άσος» και πιο χαμηλά, καθώς έχει 5-3-1 στα εννέα πιο πρόσφατα ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Κόντρα στη νυν αντίπαλό της ποντάρουμε να βάλει το λιγότερο δύο τέρματα.

Η Φόρεστ Γκριν (24η) μπορεί να τη… βοηθήσει σε αυτό, καθώς παραβιάστηκε η εστία της 27 φορές στα 13 φετινά εκτός έδρας παιχνίδια της. Ήτοι, δέχεται λίγο παραπάνω από δύο τέρματα ανά 90λεπτο. Επίσης, μετράει 4/5 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας στους οποίους μάζεψε τουλάχιστον δύο φορές την μπάλα από τα βάθη της εστίας της.

ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΟΛΝΤΡΙΓΧΑΜ

Αναμέτρηση για τη Νασιονάλ (Αγγλία) ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση. Αμφότερες είναι ξεκούραστες, διότι δεν αγωνίστηκαν το Σ/Κ λόγω των άσχημων κλιματολογικών συνθηκών. Η εικόνα τους δείχνει ότι αξίζει να ποντάρουμε το G/G και Over, το οποίο έφεραν στο περσινό μεταξύ τους ματς στην έδρα της γηπεδούχου (2-2). Τότε, όπως και τώρα μεγάλο φαβορί ήταν η Τσέστερφιλντ (1,62 ο «άσος» πέρυσι, 1,65 φέτος).

Η Τσέστερφιλντ (4η) μετράει 4/5 G/G και Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Σε αυτό που δεν βγήκε έχασε 4-0 (στον επαναληπτικό για το Κύπελλο) από τη Γουέστ Μπρομ, η οποία αγωνίζεται δύο κατηγορίες πιο πάνω. Στο «Πρόακτ Στέντιουμ» έχει 3/3, όλα ήταν Over 3,5 (3-1, 4-1, 3-3)! To 3-3 ήταν με τη Γουέστ Μπρομ στο Κύπελλο. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 26/27 φετινά ματς και παραβιάστηκε η εστία της στα 18.

Η Όλντριγχαμ (10η) προέρχεται από 6/6 G/G και Over μέσα – έξω στο πρωτάθλημα! Μακριά από την έδρα της, έχει 3/3 και εάν πάμε πιο πίσω 8/10! Στα τελευταία τρία ματς σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα. Από την άλλη, δέχτηκε από δύο γκολ και πάνω στα 8/10 παιχνίδια στη διοργάνωση!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.45 726 ΜΠΟΛΤΟΝ – ΦΟΡΕΣΤ ΓΚΡΙΝ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,60

21.45 745 ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ – ΟΛΝΤΡΙΓΧΑΜ G/G+OV 2,05