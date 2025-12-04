Η Euroleague επιστρέφει με δύο σούπερ προσφορές* από το Pamestoixima.gr

Η 14η αγωνιστική της Euroleague διεξάγεται σήμερα και αύριο με εντός έδρας παιχνίδια για τις ελληνικές ομάδες.

Σήμερα, στις 21:15, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ και αύριο, στις 21:15, στο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια.

Το Pamestoixima.gr έχει δύο σούπερ προσφορές* για τη Euroleague, μία για τον σημερινό αγώνα Ολυμπιακός-Φενερμπαχτσέ και μία για το αυριανό ματς Παναθηναϊκός-Βαλένθια, καθώς και πολλές ενισχυμένες αποδόσεις.

Με το Bet Lock* «κλειδώνεις» τη νίκη σου στο Pamestoixima.gr

Στο ποδοσφαιρικό πρόγραμμα, ολοκληρώνεται σήμερα η 14η αγωνιστική της Premier League με το παιχνίδι Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Γουέστ Χαμ (22:00).

Ξεχωρίζουν και οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδας, Ηρακλής-Παναιτωλικός (17:00) και του Κυπέλλου Ιταλίας, Μπολόνια-Πάρμα (19:00) και Λάτσιο-Μίλαν (22:00).

Πολλές στοιχηματικές επιλογές προσφέρει το Pamestoixima.gr πριν από την έναρξη και κατά τη διάρκεια των αγώνων.

Δεν είναι ανάγκη να περιμένεις μέχρι τη λήξη του αγώνα για να δεις αν κέρδισες το στοίχημά σου. Στο Pamestoixima.gr. μπορείς να «κλειδώσεις» εσύ την νίκη σου!

Με το Bet Lock* έχεις την ευκαιρία να «κλειδώσεις» μία από τις επιλογές σου (σε παρολί 4 επιλογών και άνω), όταν αυτή προηγηθεί, και να απολαύσεις τη νίκη σου. Αν κι οι υπόλοιπες επιλογές βγουν κι αυτές κερδισμένες, τότε κερδίζεις* όλο το δελτίο σου.

Pamestoixima.gr: 2.000 έπαθλα εντελώς δωρεάν χωρίς κατάθεση*

Με τη σούπερ τριπλή προσφορά* γνωριμίας του Pamestoixima.gr, το παιχνίδι σου αλλάζει επίπεδο! ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ 2.000 έπαθλα* μπορούν να γίνουν δικά σου με το promo code PS2000, εντελώς δωρεάν* χωρίς κατάθεση, για να διασκεδάσεις με όλα τα αθλητικά δρώμενα, αλλά και να περάσεις ευχάριστες στιγμές στο live casino.