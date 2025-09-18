«Χ2+Ov 1,5» η Μπαρτσελόνα

Το Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης έληξε 1-1 χθες και επιβεβαιώθηκε το 1,60 στο G/G ή Over. Ο Παναθηναϊκός όμως κέρδισε μόνο με 1-0 την Καλλιθέα έχοντας αρκετές ευκαιρίες χαμένες. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται αμφότερες από τη League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΜΟΝΑΚΟ

Η Μπριζ έδωσε τέσσερα παιχνίδια για να περάσει στη League Phase. Πρώτα απέκλεισε τη Σάλτσμπουργκ κερδίζοντάς τη και στα δύο ματς (1-0, 3-2) και ακολούθως τη Ρέιντζερς με δύο επιβλητικές νίκες (3-1, 6-0). Επίσης, είναι σε εξαιρετική κατάσταση από την αρχή της σεζόν έχοντας 6-1-2 ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Οι δύο ήττες ήταν στο πρωτάθλημα, αμφότερες πριν από ευρωπαϊκό της αγώνα. Η Μονακό από την άλλη, δίνει το πρώτο της ματς στην Ευρώπη, ενώ έχει μόλις τέσσερα επίσημα 90λεπτα στα πόδια της (3-0-1). Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν το 2018 στο Τσάμπιονς Λιγκ και σε αμφότερα τα παιχνίδια η Μπριζ δεν έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα (1-1, 4-0). Το ίδιο συνέβη και στα επτά πιο πρόσφατα στην έδρα της ανεξαρτήτως αντιπάλου. Επομένως, έχει τύχη το «1Χ+Ov 1,5».

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Η Νιούκαστλ δεν έχει κάνει και το ιδανικότερο ξεκίνημα στην Πρέμιερ Λιγκ, αφού έφερε 0-0 με την Άστον Βίλα στην πρεμιέρα, και έχασε 3-2 από τη Λίβερπουλ τη δεύτερη αγωνιστική. Ακολούθως αναδείχθηκε ισόπαλη, 0-0, με τη Λιντς και μόλις το περασμένο Σάββατο πήρε το πρώτο της «τρίποντο» απέναντι στη Γουλβς (1-0), η οποία θα παλέψει για την παραμονή. Το έργο της απόψε αναμένεται δύσκολο, καθώς υπολείπεται σε ποιότητα της Μπαρτσελόνα, ενώ δεν έχει και την εμπειρία αυτής. Η φιλοξενούμενη παραμένει αήττητη στην Πριμέρα (3-1-0), προέρχεται από το επιβλητικό 6-0 επί της Βαλένθια και είναι έτοιμη να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της στο Τσάμπιονς Λιγκ. Επειδή θα λείψει ο Γιαμάλ θα ποντάρουμε το «Χ2» σε συνδυασμό με το Ov 1,5.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 938 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΜΟΝΑΚΟ 1Χ+OV 1,5 1,91

22.00 943 ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ – ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ 2Χ+OV 1,5 1,75