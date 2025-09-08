H ευκαιρία της Εθνικής Ομάδας

Πέρασαν και χτες οι επιλογές της στήλης από τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων στα προκριματικά του Mundial! Η τριάδα με το «διπλό» και Over της Ολλανδίας (1,47) κόντρα στη Λιθουανία, τον «άσο» και Over της Γερμανίας (1,48) στο παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία και το Over στον αγώνα Τουρκία-Ισπανία (1,60) πλήρωσε 3,48!

Τα βλέμματα σήμερα είναι στραμμένα στο Καραϊσκάκη, στο ματς της Εθνικής Ομάδας με τη Δανία. Μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής του ομίλου η Εθνική Ομάδα πήρε με το «καλημέρα» προβάδισμα για την πρόκριση. Κέρδισε εύκολα με 5-1 τη Λευκορωσία, ενώ η Δανία και η Σκωτία έχασαν από 2 βαθμούς στη μεταξύ τους ισοπαλία με 0-0 στην Κοπεγχάγη.

Η ευκαιρία για την Εθνική Ομάδα είναι μεγάλη. Με νίκη σήμερα κόντρα στη Δανία κάνει το μεγάλο βήμα για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στον 3ο όμιλο και την εξασφάλιση της απευθείας πρόκρισης στα τελικά του Mundial. Το ηθικό των παικτών του Ιβάν Γιοβάνοβιτς βρίσκεται στα ύψη μετά την εξαιρετική εμφάνιση στο ματς με τη Λευκορωσία.

Βέβαια η δυσκολία του αγώνα είναι μεγάλη και η Δανία παραμένει επικίνδυνη. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν θα κάνουμε λάθη στην άμυνα και αν είναι δυνατόν να κρατήσουμε το μηδέν. Στην επίθεση έχουμε πολλές λύσεις, όπως φάνηκε και με τους 5 διαφορετικούς σκόρερ που είχαμε στον αγώνα της προηγούμενης Παρασκευής.

Ο «άσος» της Εθνικής Ομάδας έχει πολύ καλή απόδοση και αξίζει να παιχτεί. Ο κόσμος θα γεμίσει το Καραϊσκάκη και θα βοηθήσει τους διεθνείς, που πιστεύουν ακράδαντα ότι ήρθε η ώρα της επιστροφής του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος στις μεγάλες διοργανώσεις.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

362 (21:45) ΕΛΛΑΔΑ-ΔΑΝΙΑ 1 2,42