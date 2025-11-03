Goal/Goal και Over από την Ολλανδία

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Κυριακή με το «διπλό» και Over 1,5 της Ίντερ (1,67) στο ματς με την Βερόνα και τους «άσους» της Λανς (1,47) στο παιχνίδι με την Λοριάν και της Μάντσεστερ Σίτι (1,50) στον αγώνα με την Μπόρνμουθ! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,68!

Από την Ολλανδία και την Ιταλία είναι οι σημερινές επιλογές. Πολλά γκολ μπαίνουν στη δεύτερη κατηγορία της Ολλανδίας. Πιθανό είναι το Over στο παιχνίδι της Αϊντχόφεν Β’ με τη Βίλεμ. Πρόκειται για αμφίρροπο ματς στο οποίο και οι 2 ομάδες θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Στις 6 τελευταίες αγωνιστικές έχουν φέρει από 5 Over.

Από τη Β’ Ολλανδίας ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στον αγώνα της Ντορντρέχτ με την Αλμίρε Σίτι. Μικρό προβάδισμα λόγω έδρας δίνουν οι αποδόσεις στη γηπεδούχο, η οποία σκόραρε στα 5 από τα 6 τελευταία ματς κι έφερε 4 Goal/Goal. H φιλοξενούμενη μετράει 5 Goal/Goal στα 6 πρόσφατα παιχνίδια. Οι 2 από τις 3 τελευταίες αναμετρήσεις τους στην έδρα της Ντορντρέχτ έληξαν ισόπαλες με 2-2. Δείχνει να ξεκινάει από το 1-1 αυτό το παιχνίδι.

Η τρίτη σημερινή επιλογή είναι από τη Serie A με τον «άσο» της Λάτσιο στον αγώνα με την Κάλιαρι. Έχει μείνει πίσω στη βαθμολογία η Λάτσιο και προσπαθεί να ανακάμψει. Συμπλήρωσε 4 παιχνίδια αήττητη αλλά πέτυχε μόνο μία νίκη, με 1-0 κατά της Γιουβέντους κι έφερε 3 ισοπαλίες, με την Τορίνο 3-3, την Αταλάντα 0-0 και την Πίζα 0-0. Μπορεί να πάρει τη νίκη κόντρα στην Κάλιαρι η οποία την Πέμπτη ηττήθηκε με 1-2 εντός έδρας από τη Σασουόλο και δεν κέρδισε στα 5 τελευταία ματς (0-2-3). Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της στην έδρα της Λάτσιο γνώρισε ισάριθμες ήττες με 1-0 και 2-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

692 (21:00) ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ Β’-ΒΙΛΕΜ OVER 1,41

694 (21:00) ΝΤΟΡΝΤΡΕΧΤ-ΑΛΜΕΡΕ ΣΙΤΙ GOAL/GOAL 1,47

701 (21:45) ΛΑΤΣΙΟ-ΚΑΛΙΑΡΙ 1 1,60