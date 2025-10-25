Goal/Goal και Over από Γερμανία και Γαλλία

Το Goal/Goal έγινε χτες στην Premier League, στο παιχνίδι της Λιντς με τη Γουέστ Χαμ (κέρδισε με 2-1 η γηπεδούχος) αλλά στη Serie A έκανε μεγάλη ζημιά σε πολύ κόσμο η γκέλα της Μίλαν. Είχαμε προτείνει τη νίκη της μαζί με το Over 1,5. Προηγήθηκε με 1-0, βρέθηκε λίγο πριν το τέλος να χάνει με 1-2 και ισοφάρισε 2-2.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία στρέφουμε σήμερα το ενδιαφέρον μας. Η Άιντραχτ Φρανκφούρτης είναι φαβορί για τη νίκη στο ματς με τη Σαν Πάουλι αλλά προτιμήσαμε το Over. Προέρχεται από τον αγώνα του Champions League με τη Λίβερπουλ στον οποίο προηγήθηκε με 1-0 και ηττήθηκε με 1-5. Στο πρωτάθλημα έχει φέρει μόνο Over στις 8 πρώτες αγωνιστικές! Στην προηγούμενη αγωνιστική ήρθε ισόπαλη 2-2 εκτός έδρας με τη Φράιμπουργκ. Η Σαν Πάουλι ηττήθηκε με 0-3 από την Χοφενχάιμ. Πέρσι πήρε ισοπαλία 2-2 στην Φρανκφούρτη.

Προβάδισμα για τη νίκη έχει και η Λειψία στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Άουγκσμπουργκ. Σε αυτή την έδρα πάντως δεν κατάφερε να κερδίσει τα 4 τελευταία χρόνια κι έφερε ισάριθμες ισοπαλίες με 1-1, 3-3, 2-2 και 0-0! Επιλέξαμε το Goal/Goal σε αυτό το ματς. Τo έφερε η Άουγκσμπουργκ και στα 7 τελευταία παιχνίδια της. Η Λειψία μετράει 3 Goal/Goal στα 4 πρόσφατα ματς.

Η τρίτη επιλογή είναι από το γαλλικό πρωτάθλημα με το «διπλό» της Παρί Σεν Ζερμέν στο παιχνίδι με την Μπρεστ. Οι 2 σερί ισοπαλίες της Παρί Σεν Ζερμέν με τη Λιλ 1-1 και το Στρασβούργο 3-3 την έριξαν στη 2η θέση, στο -1 από τη Μαρσέιγ. Το πιθανότερο είναι σήμερα να επιστρέψει στις νίκες μετά και το εντυπωσιακό 2-7 που πέτυχε την Τρίτη στο Champions League κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Η Μπρεστ ήρθε ισόπαλη με 3-3 με τη Λοριάν στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος. Προσπαθεί να απομακρυνθεί από την επικίνδυνη ζώνη. Δύσκολα θα κόψει βαθμούς από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία κέρδισε με μεγάλα σκορ στις 4 πρόσφατες επισκέψεις της σε αυτή την έδρα (2-4, 1-2, 2-3, 2-5). Επιλέγουμε το «διπλό» της Παρί μαζί με το Over.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

294 (16:30) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ.-ΣΑΝ ΠΑΟΥΛΙ OVER 1,57

297 (16:30) ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΛΕΙΨΙΑ GOAL/GOAL 1,42

416 (18:00) ΜΠΡΕΣΤ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2+OVER 1,77