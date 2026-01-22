Goal/Goal και Over από το Europa League

Πέρασαν χτες το Over στο παιχνίδι Καραμπάκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης (3-2) και το «διπλό» μαζί με το Over 1,5 στον αγώνα Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα (2-4). Δεν σκόραρε όμως η Αϊντχόφεν, ηττήθηκε με 3-0 από την Νιούκαστλ και δεν έγινε το Goal/Goal.

Η σειρά του Europa League είναι σήμερα. Διεξάγονται τα παιχνίδια της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase και οι επιλογές μας είναι με Goal/Goal και Over. Η Λυών είναι πρωτοπόρος στη βαθμολογία και φαβορί για την απευθείας πρόκριση στη φάση των 16. Παίζει εκτός έδρας με την Γιουνγκ Μπόις η οποία βρίσκεται στις θέσεις που οδηγούν στα playoffs. Οι αποδόσεις δίνουν το προβάδισμα στη Λυών αλλά η Γιουνγκ Μπόις είναι δυνατή στην έδρα της και μπορεί να σκοράρει. Το Goal/Goal είναι η επιλογή μας γι’ αυτό το ματς.

Στην κορυφή της βαθμολογίας, μαζί με τη Λυών με 15 βαθμούς, βρίσκονται ακόμα η Μίντιλαντ και η Άστον Βίλα. Δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι δίνει η Άστον Βίλα με τη Φενερμπαχτσέ. Παλεύει για να μπει στην οχτάδα η τουρκική ομάδα. Έχει 11 βαθμούς, 2 λιγότερους από την 8η στη βαθμολογία Πόρτο. Βρίσκει δίχτυα στην έδρα της, αλλά συχνά δέχεται και γκολ. Μπορεί να σκοράρει και η Άστον Βίλα. Ποντάρουμε και εδώ στο Goal/Goal.

Ένα από τα πιο μεγάλα φαβορί της 7ης αγωνιστικής της League Phase είναι η Φράιμπουργκ. Υποδέχεται την προτελευταία στη βαθμολογία, με μόλις 1 βαθμό, Μακάμπι Τελ Αβίβ και λογικά θα πάρει τη νίκη που θα την κρατήσει στην πρώτη οχτάδα της βαθμολογίας. Χωρίς αξία όμως είναι ο «άσος» της. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Μπορεί να κερδίσει με μεγάλο σκορ η Φράιμπουργκ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

887 (19:45) ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ-ΛΥΩΝ GOAL/GOAL 1,62

893 (19:45) ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ GOAL/GOAL 1,60

894 (19:45) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ OVER 1,47